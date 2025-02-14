Совершенно добровольно: правление airBaltic уменьшит себе зарплаты почти вдвое

В правление "airBaltic" входят исполнительный директор Мартин Гаусс, председатель правления, финансовый директор Витолдс Яковлев и директор по оперативному управлению Паулс Цалитис.

Согласно декларациям должностных лиц, в 2023 году Гаусс заработал 828 942 евро, Яковлев - 339 310 евро, а Цалитис - 314 204 евро.

Авиакомпания отмечает, что IPO является одним из стратегических приоритетов "airBaltic", который укрепит финансовую устойчивость компании и обеспечит дальнейший рост, а добровольное снижение заработной платы отражает веру правления в долгосрочную ценность "airBaltic".

По словам председателя совета "airBaltic" Андрея Мартынова, это решение ясно демонстрирует уверенность правления в будущем авиакомпании и его приверженность успешному IPO.