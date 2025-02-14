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Совершенно добровольно: правление airBaltic уменьшит себе зарплаты почти вдвое

© LETA 14 февраля, 2025 14:33

Бизнес 0 комментариев

Правление латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" добровольно согласилось временно отказаться от фиксированных зарплат, сократив их на 40%, до успешного проведения первичного публичного размещения акций (IPO), сообщили агентству ЛЕТА представители "airBaltic".

В правление "airBaltic" входят исполнительный директор Мартин Гаусс, председатель правления, финансовый директор Витолдс Яковлев и директор по оперативному управлению Паулс Цалитис.

Согласно декларациям должностных лиц, в 2023 году Гаусс заработал 828 942 евро, Яковлев - 339 310 евро, а Цалитис - 314 204 евро.

Авиакомпания отмечает, что IPO является одним из стратегических приоритетов "airBaltic", который укрепит финансовую устойчивость компании и обеспечит дальнейший рост, а добровольное снижение заработной платы отражает веру правления в долгосрочную ценность "airBaltic".

По словам председателя совета "airBaltic" Андрея Мартынова, это решение ясно демонстрирует уверенность правления в будущем авиакомпании и его приверженность успешному IPO.

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