Собрано Бинго нарушений: пьяный водитель без прав на угнанном автомобиле стал виновником аварии

Около 21:10 на улице Карля в Валмиере поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля «Volvo». Прибыв на место происшествия, сотрудники Государственной полиции установили, что за рулём находился мужчина 1998 года рождения, не имеющий водительских прав и находившийся в состоянии алкогольного опьянения — 1,66 промилле. Пока полицейские оформляли материалы по ДТП, поступила информация об угоне автомобиля «Volvo», совершённом в период с 19:50 до 21:45.

Когда стало ясно, что транспортное средство угнано, мужчина попытался убежать от полиции, однако был задержан на перекрёстке улиц Дарза и Смилшу. Потерпевший указал, что автомобиль находился в неисправном состоянии, поэтому остаётся неясным, как его удалось завести.

Задержанному мужчине, 1998 года рождения, 13 апреля была избрана мера пресечения — арест. Он уже ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции.

В Государственной полиции зарегистрировано несколько правонарушений, связанных с произошедшим: угон транспортного средства, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, вызов дорожно-транспортного происшествия, а также неповиновение сотрудникам полиции. Расследование продолжается.

Государственная полиция вновь призывает жителей быть внимательными и не оставлять транспортные средства с ключами в замке зажигания или в легкодоступных местах, чтобы избежать возможных угонов.