Сколько зарабатывает инспектор в Латвии? Госполиция предлагает устроиться на работу

Например, зарплата инспектора в Отделе реагирования составляет от 1 345 до 1 472 евро до вычета налогов и может варьироваться в зависимости от индивидуальных критериев соискателя. Существуют также социальные гарантии.

Кандидаты должны иметь высшее профессиональное образование первого уровня в области права, гражданской и военной обороны, гуманитарных наук, образования, а также водительские права категории B.

Зарплата инспектора в Отделе ресурсов и кризисного управления составляет от 1290 до 1415 евро.

Зарплата инспектора Отдела по расследованию административных правонарушений Следственного отдела составляет от 1 345 до 1 472 евро, инспектора отдела уголовных расследований Следственного отдела - от 1 453 до 1 581 евро.

Прием заявлений открыт до конца декабря или начала следующего года.