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Скандал: в Латвии экспортером года стала фирма, чья материнская компания поддерживает войну в Украине

Редакция PRESS 30 декабря, 2024 15:05

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В начале декабря состоялось вручение традиционной премии «Экспорт и инновации». В этом году звание «Чемпион по экспорту» было присвоено ООО «Кнауф», пишет портал Pietiek. Читатель портала пишет: "Президент Латвии, бывший министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, расточал похвалы в адрес этого и других лауреатов премии. Кажется, все забыли или предпочли не замечать, что Knauf Ltd - это компания, чья материнская компания не только продолжала работать в России после начала ее вторжения в Украину, но даже активно способствовала мобилизации своих сотрудников на войну в Украине. К тому же российское руководство Knauf возглавляет латыш Янис Краулис.

На церемонии президент Эдгарс Ринкевичс похвалил лауреатов премии, включая Knauf, за то, что они являются «послами народа, ценностей и идей нашей страны». В данном случае непонятно, послом каких ценностей является такая компания, как Knauf, на чью материнскую компанию мы готовы закрывать глаза, объявляя ее лидером Латвии по экспорту. Или это показывает, что латвийское правительство и общественно-политическая элита на самом деле состоят из двуличных людей, которые готовы целовать туфли международных "кнауфов",  но исключают и очерняют любого местного, кто исторически хотя бы посмотрел в сторону России".

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Даукштс: словацкий и венгерский премьеры начинают влиять на общеевропейскую политику безопасности

Важно 17:38

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 Промосковские премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начинают влиять на общую европейскую политику безопасности, заявил агентству ЛЕТА историк и политолог Карлис Даукштс, рассказывая о важнейших событиях уходящего года в Европе, которые окажут свое влияние и на 2025 год.

 Промосковские премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начинают влиять на общую европейскую политику безопасности, заявил агентству ЛЕТА историк и политолог Карлис Даукштс, рассказывая о важнейших событиях уходящего года в Европе, которые окажут свое влияние и на 2025 год.

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Мокрое место: синоптики озвучили прогноз погоды на 31 декабря и новогоднюю ночь

Новости Латвии 17:05

Новости Латвии 0 комментариев

Вечером 31 декабря будет переменная облачность, местами на востоке ожидаются кратковременные осадки в виде снега, сообщают прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Вечером 31 декабря будет переменная облачность, местами на востоке ожидаются кратковременные осадки в виде снега, сообщают прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Граждане России и Латвии везли через границу вещи с запрещенной символикой

Мир 16:45

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В минувшие выходные пограничники на границе в Нарве не пустили в Эстонию по разным причинам 13 иностранцев, а трем гражданам Латвии и России пришлось расстаться с вещами, на которых была нанесена запрещенная в Эстонии символика, сообщает Delfi. Только после этого они смогли продолжить путь.

В минувшие выходные пограничники на границе в Нарве не пустили в Эстонию по разным причинам 13 иностранцев, а трем гражданам Латвии и России пришлось расстаться с вещами, на которых была нанесена запрещенная в Эстонии символика, сообщает Delfi. Только после этого они смогли продолжить путь.

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На смотровой башне в Синих горах Огре повесился мужчина

Важно 16:25

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Незадолго до Рождества в Огрском крае мужчина совершил самоубийство, что подтверждает Государственная полиция, передает TV3.lv.

Незадолго до Рождества в Огрском крае мужчина совершил самоубийство, что подтверждает Государственная полиция, передает TV3.lv.

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Дело ушло в суд: отец и мачеха 10 лет измывались над дочерью, это могло повлиять на ее психику

ЧП и криминал 16:21

ЧП и криминал 0 комментариев

Восточноземгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором отец и мачеха обвиняются в том, что более десяти лет жестоко обращались с несовершеннолетней девочкой, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Восточноземгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором отец и мачеха обвиняются в том, что более десяти лет жестоко обращались с несовершеннолетней девочкой, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

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С чего бы это: в уходящем году выросло желание латвийцев эмигрировать в западные страны

Новости Латвии 16:10

Новости Латвии 0 комментариев

Доля людей, которые хотели бы эмигрировать в западные страны, если бы у них была такая возможность, за последний год немного увеличилась, сообщил директор исследовательского центра "SKDS" Арнис Кактиньш.

Доля людей, которые хотели бы эмигрировать в западные страны, если бы у них была такая возможность, за последний год немного увеличилась, сообщил директор исследовательского центра "SKDS" Арнис Кактиньш.

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«Китай, Афганистан, Россия и Латвия»: как это мы попали в этот топ от Apple Censorship?

Важно 16:08

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«В том же довоенном 2021 году Apple не только надавила на Дурова и Telegram, но и сама удалила из своего магазина «Умное голосование» команды Навального. В Китае, где корпорация действует с 2009 года, в App Store недоступны тысячи приложений, следует из данных Apple Censorship. Этот сервис тестирует определенную выборку приложений во всех странах, где присутствует Apple.

«В том же довоенном 2021 году Apple не только надавила на Дурова и Telegram, но и сама удалила из своего магазина «Умное голосование» команды Навального. В Китае, где корпорация действует с 2009 года, в App Store недоступны тысячи приложений, следует из данных Apple Censorship. Этот сервис тестирует определенную выборку приложений во всех странах, где присутствует Apple.

Читать