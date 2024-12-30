На церемонии президент Эдгарс Ринкевичс похвалил лауреатов премии, включая Knauf, за то, что они являются «послами народа, ценностей и идей нашей страны». В данном случае непонятно, послом каких ценностей является такая компания, как Knauf, на чью материнскую компанию мы готовы закрывать глаза, объявляя ее лидером Латвии по экспорту. Или это показывает, что латвийское правительство и общественно-политическая элита на самом деле состоят из двуличных людей, которые готовы целовать туфли международных "кнауфов", но исключают и очерняют любого местного, кто исторически хотя бы посмотрел в сторону России".