В начале декабря состоялось вручение традиционной премии «Экспорт и инновации». В этом году звание «Чемпион по экспорту» было присвоено ООО «Кнауф», пишет портал Pietiek. Читатель портала пишет: "Президент Латвии, бывший министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, расточал похвалы в адрес этого и других лауреатов премии. Кажется, все забыли или предпочли не замечать, что Knauf Ltd - это компания, чья материнская компания не только продолжала работать в России после начала ее вторжения в Украину, но даже активно способствовала мобилизации своих сотрудников на войну в Украине. К тому же российское руководство Knauf возглавляет латыш Янис Краулис.