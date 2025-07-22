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Скандал: в Бельгии арестовали израильского солдата — по наводке пропалестинской организации

Редакция PRESS 22 июля, 2025 11:18

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В Бельгии разгорелся международный скандал — впервые двое израильских военнослужащих были задержаны местной полицией в связи с расследованием действий армии Израиля в секторе Газа. То, что раньше ограничивалось лишь подачей жалоб и ускользающими подозреваемыми, теперь перешло в фазу реальных допросов и задержаний.

Как сообщают бельгийские СМИ, за громким поворотом событий стоит палестинская организация Hind Rajab, известная тем, что собирает и публикует информацию о действиях израильских военных в соцсетях. Видеозаписи и посты, распространявшиеся в первые недели конфликта, теперь стали уликами в международных судебных делах.

Задержание произошло почти случайно — два израильтянина приехали в Бельгию, чтобы отдохнуть на знаменитом фестивале Tomorrowland, и, казалось бы, ничто не предвещало беды. Однако поднятый ими флаг бригады «Гивати» стал искрой, воспламенившей политический шторм. Поступившее в прокуратуру заявление моментально активировало действия правоохранителей.

Один из задержанных рассказал в интервью TV-12, что во время нахождения в секретном полицейском участке их избивали: "Полиция нас била. Нас отвезли на территорию комплекса, в секретный участок, и били по лицу".

После допроса бельгийская полиция отпустила военнослужащих, но, по неподтверждённой информации, они уже покинули страну. Тем не менее, федеральный прокурор распорядился отслеживать их перемещения, на случай если потребуется повторный вызов.

Это первый случай, когда израильские военные действительно подверглись задержанию за рубежом по инициативе Hind Rajab. Представители организации уже заявили о полной готовности к сотрудничеству с бельгийскими властями и настаивают: это только начало.

84-я пехотная бригада «Гива́ти» (ивр. חטיבת גבעתי‎) — пехотная бригада Армии обороны Израиля в составе 162-й дивизии «Ха-Плада» Южного военного округа.

С 1999 года бригада Гивати относится к Южному военному округу[2]. Солдаты Гивати носят фиолетовые береты. Символ бригады — лиса, намёк на библейских лис Самсона.

Эмблема и флаг бригады Гивати

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