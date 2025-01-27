Швеция открыла расследование по факту диверсии в Балтийском море

Прокуратура Швеции открыла расследование по факту "масштабной диверсии" после очередного повреждения оптоволоконного кабеля связи в Балтийском море и задержала судно, подозреваемое в причастности к случившемуся. Прокурор Матс Люнгквист заявил вечером в воскресенье, 26 января, что в предварительном расследовании активно участвуют полиция, береговая охрана и вооруженные силы Швеции. Он не уточнил, под каким флагом ходит задержанное судно.

В то же время шведская береговая охрана подтвердила газете Expressen, что ее представители находятся рядом с судном, которое издание идентифицировало как Vezhen под мальтийским флагом, стоящее на якоре недалеко от порта Карлскруна. "Мы находимся непосредственно рядом с задержанным судном и принимаем меры, определенные прокурором", - сказал один из представителей береговой охраны.

По данным ресурса Vesselfinder, задержанное судно несколько дней тому назад покинуло российский порт Усть-Луга и находилось в районе между Готландом и Латвией, когда, как предполагается, произошло повреждение кабеля связи.