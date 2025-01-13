Шведская компания предлагает выкупить леса в Латвии и связанный с ними бизнес

В заявлении сообщается, что "Sodra" ищет потенциальных покупателей, чтобы начать процесс продажи в этом году.

Глава бизнес-направления "Sodra Skog" Петер Карлссон указал, что цель "Sodra" - заботиться о лесах членов ассоциации, а не в том, чтобы самой владеть лесами, поэтому начат процесс поиска подходящего покупателя.

В Эстонии и Латвии "Sodra" принадлежит около 153 000 гектаров леса, большая часть которых находится в Латвии.

Вице-президент Латвийской федерации лесной промышленности Кристапс Клаусс отметил, что примерно раз в десятилетие появляется возможность выкупить у шведов большие площади с лесами, и в настоящее время на продажу выставлено около 2% общей площади.

"Это идеальное время, чтобы создать новую, частично принадлежащую государству компанию, которая бы через биржу привлекла капитал для этой покупки", - отметил он.

