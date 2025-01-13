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Шведская компания предлагает выкупить леса в Латвии и связанный с ними бизнес

© LETA 13 января, 2025 17:27

Бизнес 0 комментариев

Крупнейшая шведская ассоциация лесовладельцев и лесопромышленная группа "Sodra" планирует продать принадлежащие ей леса и связанный с ними бизнес в странах Балтии, говорится в заявлении на сайте "Sodra".

В заявлении сообщается, что "Sodra" ищет потенциальных покупателей, чтобы начать процесс продажи в этом году.

Глава бизнес-направления "Sodra Skog" Петер Карлссон указал, что цель "Sodra" - заботиться о лесах членов ассоциации, а не в том, чтобы самой владеть лесами, поэтому начат процесс поиска подходящего покупателя.

В Эстонии и Латвии "Sodra" принадлежит около 153 000 гектаров леса, большая часть которых находится в Латвии.

Вице-президент Латвийской федерации лесной промышленности Кристапс Клаусс отметил, что примерно раз в десятилетие появляется возможность выкупить у шведов большие площади с лесами, и в настоящее время на продажу выставлено около 2% общей площади.

"Это идеальное время, чтобы создать новую, частично принадлежащую государству компанию, которая бы через биржу привлекла капитал для этой покупки", - отметил он.
 

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