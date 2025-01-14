Шесть стран ЕС предложили Еврокомиссии снизить потолок цен на российскую нефть

"Комиссия получила это письмо. Оно изучается в G7. Группа должна провести анализ данного предложения и совместно решить, что должно быть сделано", - сказал Жилл в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на просьбу прокомментировать эту инициативу Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Финляндии и Швеции, о которой сообщили европейские СМИ.

По словам Жилла, подписавшие письмо страны считают, что нынешнее состояние рынка нефти позволяет предпринять такой шаг. Представитель ЕК добавил, что Еврокомиссия "постоянно пересматривает свои ограничительные меры".

Позже агентство Bloomberg со ссылкой на документ, с которым оно ознакомилось, сообщило, что десять стран ЕС призвали ввести ограничения на природный газ из России и "усилить меры по соблюдению ограничений на цены на российскую нефть".

Согласно данным агентства, Швеция, Ирландия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Финляндия, Чехия и Румыния требуют запрета на импорт газа по трубопроводам и сжиженного природного газа в ЕС.

"В качестве конечной цели необходимо запретить импорт российского газа и СПГ как можно скорее. Альтернативой полному запрету может стать постепенное уменьшение объемов использования российского газа и СПГ", - говорится в документе, подписанном этими странами.