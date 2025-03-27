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Сейм поддержал частичный запрет на унаследование недвижимости в Латвии гражданами России и Белоруссии

Редакция PRESS 27 марта, 2025 12:10

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Сейм Латвии во втором чтении одобрил новый закон об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности. Среди прочего, документ предусматривает, что граждане России и Беларуси смогут унаследовать недвижимость в Латвии только при родстве до четвёртой степени включительно.

Кроме того, депутаты поддержали предложение Юридической комиссии: если наследник не является родственником до четвёртой степени, он не сможет получить недвижимость. В таком случае нотариус назначит попечителя, который продаст имущество, а наследник получит лишь денежный эквивалент.

По мнению парламентариев, эти поправки не нарушают права человека, но помогают достичь главной цели — ограничить возможности граждан России и Беларуси приобретать недвижимость в Латвии в условиях текущей геополитической ситуации.

Перед вторым чтением за законопроект проголосовали пять депутатов, один — против.

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