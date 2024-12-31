Сборная Латвии вырвалась в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею U-20

Турнирную таблицу в группе А возглавляет сборная США, набравшая семь очков в трех матчах, столько же очков у Канады, у Финляндии пять очков, у Латвии - четыре очка, а Германия за три матча набрала одно очко.

В пятницу латвийская юношеская сборная преподнесла один из самых больших сюрпризов в истории турнира, обыграв Канаду со счетом 3:2 и США со счетом 1:5.

Последний матч в подгруппе Латвия проведет против Финляндии 31 декабря в 21:30.

Четыре лучших команды в каждой подгруппе выйдут в четвертьфинал турнира.