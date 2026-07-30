Определенно, это одна из задач: то, что мы подсчитали как ущерб, нужно перевести в современное денежное выражение. Есть разные версии того, как можно [рассчитать] исторически возникший ущерб и через что мы приходим к этому [числу] — через стоимость золота или стоимость какой-то конкретной иностранной валюты. Такие методологии в мире существуют.

Я бы сказал, что [ущерб от советской оккупации] — это 800 миллиардов; эту сумму мы совершенно точно можем называть.

Один из методов [подсчета] — смотреть, как развивались мы и как развивалась Финляндия. Это действительно макроэкономический уровень, где нет демографии. Если смотреть просто на тенденции развития внутреннего валового продукта, то это как минимум 500 миллиардов, которых мы не получили. И это только до 1990 года. Если добавить и то, что мы видим через другие исследования, — часть, ушедшую, скажем, через бюджет в СССР,— то речь уже идет о более чем 800 миллиардах в современном выражении в евро.