Саакашвили приговорен к 4,5 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к еще четырем с половиной годам лишения свободы. Таким образом, с учетом всех вынесенных ему приговоров, общий срок заключения составляет 12 с половиной лет.

В понедельник суд вынес приговор Саакашвили по обвинению в незаконном пересечении границы Грузии в 2021 году при возвращении из Украины. Тогда политик был арестован.

Двенадцатого марта Саакашвили был осужден по обвинению в растрате бюджетных средств. Сторонники бывшего президента считают преследование Саакашвили политически мотивированным.

"Меня судят за то, что я осмелился и сумел превратить Грузию в успешное государство, победил коррупцию, за то, что я боролся за народ, а не за свой карман", - заявил Саакашвили во время видеоконференции.

В 2003 году Саакашвили возглавил так называемую "революцию роз". Придя к власти, он переориентировал Грузию на Запад и начал амбициозную реформу государственного сектора.

В 2012 году его партия проиграла выборы "Грузинской мечте". Партия, которая и сейчас находится у власти, недавно столкнулась с народными протестами. Их участники обвиняли власти в подавлении демократических свобод, отходе от евроинграции и сближении с Россией.