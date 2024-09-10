Министр отметила, что задача общественных СМИ - охватить все группы общества разнообразным контентом. В основных принципах медиаполитики также подчеркивается, что необходимо прилагать больше усилий для того, чтобы донести до проживающих в Латвии меньшинств информацию на латышском языке.

По словам Лаце, в настоящее время разрабатывается новый подход к работе с меньшинствами в общественных СМИ в соответствии с концепцией национальной безопасности, что привело к решению сменить название "Rus.lsm" на "LSM+", включив в него разделы на других языках меньшинств, а также отказаться от линейного русскоязычного вещания на LTV7. Министр подчеркнула, что эти шаги были предприняты в сотрудничестве между СОЭСМИ и общественными СМИ, а также с учетом данных об аудитории.

Данные по охвату аудитории показывают стабильно растущий спрос на контент "LSM+" в интернете - на портале и в социальных сетях. Поэтому эти каналы по-прежнему будут играть ключевую роль в работе с меньшинствами, рассказала представитель Латвийского телевидения Анита Янсоне. "LSM+" продолжает работу по созданию контента на английском, русском, украинском, белорусском и польском языках.