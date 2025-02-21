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Рукс: декриминализация мелких краж возможна

© LETA 21 февраля, 2025 16:41

ЧП и криминал 0 комментариев

Латвии, возможно, следует декриминализировать мелкие кражи и установить за это другие виды наказания, заявил в пятницу журналистам начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

В прошлом году было зарегистрировано 11 024 кражи, мошенничества и присвоения на небольшую сумму, что на 1684 преступления больше, чем годом ранее. Уголовный закон предусматривает за подобные преступления тюремное заключение сроком до одного года, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Рукс считает, что рост этого вида преступлений объясняется уровнем благосостояния в обществе. Необходимо найти решения и упростить процесс расследования. "Может быть, нам стоит пойти по эстонскому пути и декриминализировать кое-что", - сказал Рукс, не назвав конкретной суммы, ниже которой кражи следует декриминализировать.

Начальник полиции напомнил о том, что он говорил в комиссии Сейма на этой неделе: учитывая, сколько денег тратит государство на расследования и штрафы, он считает, что в случаях, когда штраф невозможно взыскать, нарушителя можно было бы приговаривать к общественным работам, в том числе и в случае административных правонарушений.

Количество зарегистрированных преступлений в прошлом году увеличилось, но общая ситуация в работе полиции по сравнению с предыдущими годами остается довольно стабильной, заявил в среду начальник полиции на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

По данным Госполиции, самое низкое количество зарегистрированных преступлений в период с 2006 по 2024 год было зафиксировано в 2021 году. После 2021 года наметился небольшой рост, который продолжился и в 2024 году.

В прошлом году в стране было зарегистрировано 36 080 преступлений, годом ранее -35 719 преступлений. В прошлом году на 10 000 жителей приходилось 192,3 преступления, тогда как годом ранее - 190,8.

Особо тяжких преступлений в прошлом году было зарегистрировано 1 346, годом ранее - 1 408.

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