Рубио заявил о «новом подходе» Москвы к завершению войны после встречи с Лавровым: как это понимать?

Также в четверг российская армия нанесла по Украине очередной массированный удар, а в Лондоне и Риме собрались участники Коалиции желающих.

По информации агентства «Интерфакс», встреча между Лавровым на саммите в столице Малайзии Куала-Лумпуре продолжалась около 50 минут.

После переговоров Рубио сообщил, что его разговор с главой российского внешнеполитического ведомства был «откровенным и важным». Он добавил, что Россия «предложила новый и другой» подход к разрешению конфликта.

«Я бы не назвал это чем-то, что гарантирует мир, но это концепция, которую я сегодня представлю президенту», — сказал госсекретарь.

Ранее Россия официально изложила свои условия прекращения войны в меморандуме, обнародованном после второго раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле 2 июня.

Как заявили после этого в Киеве, Москва выдвинула максималистские требования, в том числе о признании российской аннексии пяти украинских регионов и выводе из них войск ВСУ, а также о радикальном сокращении украинской армии и отказе Украины от стремления стать членом НАТО. Россия также настаивает на изменении некоторых украинских законов, объясняя это заботой о «русскоязычном населении».

Украина, в свою очередь, предлагает прекращение огня без каких-либо предварительных условий и заявляет, что более серьезные вопросы можно решить во время личной встречи президентов. Она также требует гарантий безопасности и не берет на себя обязательства оставаться нейтральной.

После встречи с Лавровым Рубио также напомнил о том, что президент США Дональд Трамп разочарован тем, что российская сторона не продемонстрировала «большей гибкости» по вопросу Украины.

«Мы понимаем, что такие вещи требуют времени и терпения, но мы недовольны, что не удалось достичь большего прогресса», — заявил Рубио.

Заявления МИД России о результатах переговоров были выдержаны в намного более позитивных выражениях. «Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем», — пишет российское министерство.

На этой неделе Трамп в шестой раз после инаугурации созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Позже он сказал, что недоволен поведением российского лидера по вопросу Украины и добавил: «Путин несет много фигни. Хотите правду скажу? Он всегда очень любезен, но за этим, оказывается, ничего не стоит».

Встреча Коалиции желающих и Конференция по восстановлению Украины

Тем временем лидеры Великобритании и Франции приняли участие во встрече Коалиции желающих, которая проходит в гибридном формате.

Премьер-министр Кир Стармер и президент Эмманюэль Макрон, находящийся в Лондоне с государственным визитом, побывали в командном центре НАТО в Нортвуде на северо-западе Лондона и оттуда по видеосвязи поговорили с участниками Конференции по восстановлению Украины в Риме, в числе которых — президент Владимир Зеленский, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Впервые во встрече коалиции участвовали представители США — спецпосланник президента США Кит Келлог и сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, обратил внимание руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Во время встречи Стармер и Макрон призвали к усилению давления на Москву и введению новых санкций, чтобы обеспечить прекращение огня в Украине. «Мы должны переориентировать нашу работу на подготовку к миру, добиваясь его путем принуждения Путина к переговорам… Это скоординированное давление даст результат», — сказал Стармер.

Лидеры также сказали, что европейский план по развертыванию миротворческих сил в Украине после окончания боевых действий готов. «У нас есть план, который готов к реализации и может быть запущен в течение нескольких часов после прекращения огня», — заявил Макрон.

В итоговой декларации саммита лидеры «коалиции желающих» призвали Россию прекратить нападения на гражданское население Украины и взять на себя обязательство по полному и безусловному прекращению огня. Они также подтвердили свои планы выделить Украине в 2025 году военную помощь на сумму не менее 40 млрд евро.

«Прошло четыре месяца с тех пор, как Украина согласилась на полное и безусловное прекращение огня. За это время Россия усилила нападения на гражданское население Украины, убив более 700 человек и ранив более 3500 в ходе самых интенсивных воздушных ударов за время вторжения», — говорится в заявлении по итогам встречи.

Премьер-министр принимающей конференцию Италии Джорджа Мелони также заявила, что участники конференции обещали собрать на послевоенное восстановление Украины более 10 млрд евро; в том числе Еврокомиссия согласилась выделить 2,3 млрд евро.

Новый массированный обстрел Украины и новая установка Patriot

Переговоры Лаврова с Рубио, а также встреча западных союзников Украины состоялись на следующий день после очередного массированного удара, нанесенного российской армией.

Россия всю ночь атаковала Киев и его пригороды «шахедами», баллистическими и крылатыми ракетами. Есть много разрушений жилых домов, погибли по меньшей мере два человека и еще 24 ранены, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Вся украинская столица была в дыму от пожаров, атака на город продолжалась до пяти часов утра. В числе прочего в Киеве был поврежден офис украинского «5 канала», принадлежащего бывшему президенту Петру Порошенко.

По словам Зеленского, удар длился почти 10 часов. «Восемнадцать ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 — „шахеды"», — заявил президент Украины. Воздушные силы ВСУ уточнили, что смогли сбить восемь баллистических ракет «Искандер-М» и шесть крылатых ракет Х-101, но не перехватили четыре зенитные ракеты С-300.

В течение последних месяцев Украина просит западных союзников предоставить ей больше американских систем ПВО Patriot для защиты украинских городов от обстрелов (такие комплексы, в отличие от других систем, способны перехватывать и баллистические ракеты).

Трамп неоднократно говорил, что попытается найти дополнительные «Пэтриоты», однако уточнял, что сделать это непросто, поскольку они пользуются большим спросом.

Во время саммита в Риме канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин готов закупить у США комплексы Patriot и поставить их Украине и уточнил, что на прошлой неделе попросил об этом Трампа. «Американцам самим нужны некоторые из них, но у них их много… Пока не решено, будет ли осуществлена поставка», — сказал он.

На этой неделе также стало известно, что США возобновили поставки Украине некоторых видов вооружений, приостановленных по решению министра обороны США Пита Хегсета. Как писали американские СМИ, Трамп не знал о таком распоряжении главы Пентагона.

По информации издания Axios, президент США обещал Зеленскому немедленно поставить 10 ракет для «Пэтриотов», однако эти данные не подтверждены официально.