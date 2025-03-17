Россиян и белорусов, которые часто ездят на родину, предлагается лишить ВНЖ в Литве

Члены Сейма Лауринас Касчюнас, Аудронюс Ажубалис и Валдас Ракутис предлагают дополнить таким положением Закон об установлении ограничительных мер в отношении граждан России и Беларуси, введенных в связи с войной России в Украине.

Они зарегистрировали предложение о том, чтобы приостановить выдачу видов на жительство в Литве гражданам Беларуси, как и гражданам России, если у них нет действующей визы. При этом действующие виды на жительство подлежат аннулированию, если граждане России и Беларуси совершили поездки в Российскую Федерацию или Республику Беларусь более одного раза в течение трех календарных месяцев.

Исключение будет применяться к перевозчикам и водителям грузовиков, следующим транзитом через вышеупомянутые страны или если поездки совершались по объективным причинам, не зависящим от гражданина.

По словам авторов предложения, за последние несколько лет число белорусов, получивших вид на жительство в Литве, значительно возросло, сейчас их около 62 тыс., но примерно 70 процентов из них — экономические мигранты.

«(...) абсолютное большинство белорусов, у которых есть временный вид на жительство в Литве, возвращаются в Беларусь более или менее регулярно. Среди них есть и те, кому временный вид на жительство выдан по гуманитарным соображениям. В декабре 2023 года фиксировалось 38 тыс. таких случаев", — говорится в аргументации проекта.

По мнению консерваторов, в Беларуси эти люди могут быть завербованы спецслужбами, им может быть поручено выполнение определенных разведывательных функций.

Они подчеркнули, что прекращение приема заявлений от белорусов и аннулирование уже выданных видов на жительство в Литве необходимо для лучшей защиты интересов национальной безопасности.