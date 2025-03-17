Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 17. Марта Завтра: Gerda, Gertrude
Доступность

Россиян и белорусов, которые часто ездят на родину, предлагается лишить ВНЖ в Литве

Редакция PRESS 17 марта, 2025 16:51

Мир 0 комментариев

Три литовских консерватора предлагают отменить виды на жительство в Литве для граждан России и Беларуси, которые продолжают возвращаться на родину.

Члены Сейма Лауринас Касчюнас, Аудронюс Ажубалис и Валдас Ракутис предлагают дополнить таким положением Закон об установлении ограничительных мер в отношении граждан России и Беларуси, введенных в связи с войной России в Украине.

Они зарегистрировали предложение о том, чтобы приостановить выдачу видов на жительство в Литве гражданам Беларуси, как и гражданам России, если у них нет действующей визы. При этом действующие виды на жительство подлежат аннулированию, если граждане России и Беларуси совершили поездки в Российскую Федерацию или Республику Беларусь более одного раза в течение трех календарных месяцев.

Исключение будет применяться к перевозчикам и водителям грузовиков, следующим транзитом через вышеупомянутые страны или если поездки совершались по объективным причинам, не зависящим от гражданина.

По словам авторов предложения, за последние несколько лет число белорусов, получивших вид на жительство в Литве, значительно возросло, сейчас их около 62 тыс., но примерно 70 процентов из них — экономические мигранты.

«(...) абсолютное большинство белорусов, у которых есть временный вид на жительство в Литве, возвращаются в Беларусь более или менее регулярно. Среди них есть и те, кому временный вид на жительство выдан по гуманитарным соображениям. В декабре 2023 года фиксировалось 38 тыс. таких случаев", — говорится в аргументации проекта.

По мнению консерваторов, в Беларуси эти люди могут быть завербованы спецслужбами, им может быть поручено выполнение определенных разведывательных функций.

Они подчеркнули, что прекращение приема заявлений от белорусов и аннулирование уже выданных видов на жительство в Литве необходимо для лучшей защиты интересов национальной безопасности.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Положился на совет ChatGPT и остался без пособия по безработице и компенсации: а всё дело в одной цифре

Важно 20:12

Важно 0 комментариев

В Эстонии произошел трагикомический случай. В Трудовую инспекцию обратился растерянный гражданин: «Меня к вам направила Касса по безработице. Я написал заявление об увольнении, пришел становится на учет, а там сказали, что никаких выплат мне не положено, потому что работодатель указал неверную статью», - цитирует его RusPostimees.

В Эстонии произошел трагикомический случай. В Трудовую инспекцию обратился растерянный гражданин: «Меня к вам направила Касса по безработице. Я написал заявление об увольнении, пришел становится на учет, а там сказали, что никаких выплат мне не положено, потому что работодатель указал неверную статью», - цитирует его RusPostimees.

Читать
Загрузка

«России нельзя доверять»: Кайя Каллас в преддверии нового разговора Трампа и Путина

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

Россия не хочет мира в Украине, и ей нельзя доверять в достижении этой цели, предупредила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас накануне нового телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, за которым Европа наверняка будет следить с большим вниманием.

Россия не хочет мира в Украине, и ей нельзя доверять в достижении этой цели, предупредила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас накануне нового телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, за которым Европа наверняка будет следить с большим вниманием.

Читать

«Является ли вымирание нашего народа процессом саморегуляции Земли?» — спрашивает «Неаткарига»

Латышские СМИ 19:42

Латышские СМИ 0 комментариев

"В прошлом году в Латвии родился 12 571 ребенок, что почти на 2000 меньше, чем в 2023 году. Это неудивительно, поскольку естественный прирост населения Латвии был отрицательным на протяжении последних 35 лет, а в 2023 году в Латвии наблюдалось самое быстрое сокращение населения во всем Европейском союзе. Если страна не предпримет активных действий уже сейчас, то сокращение населения будет происходить еще быстрее, считают демографы, - пишет Элита Вейдемане в "Неаткариге".

"В прошлом году в Латвии родился 12 571 ребенок, что почти на 2000 меньше, чем в 2023 году. Это неудивительно, поскольку естественный прирост населения Латвии был отрицательным на протяжении последних 35 лет, а в 2023 году в Латвии наблюдалось самое быстрое сокращение населения во всем Европейском союзе. Если страна не предпримет активных действий уже сейчас, то сокращение населения будет происходить еще быстрее, считают демографы, - пишет Элита Вейдемане в "Неаткариге".

Читать

Поход женщины в Lidl оказался роковым: позже она скончалась в больнице

Выбор редакции 19:32

Выбор редакции 0 комментариев

Трагический несчастный случай в Вентспилсе. Пожилая женщина переходила улицу и попала под колеса BMW. Пешеход скончалась в больнице. Этот инцидент вызвал дискуссию о безопасности движения на улице Дурбес, где местные жители часто рискуют, чтобы сходить в местный магазин, пишет "Неаткарига" со ссылкой на передачу «Degpunktā».

Трагический несчастный случай в Вентспилсе. Пожилая женщина переходила улицу и попала под колеса BMW. Пешеход скончалась в больнице. Этот инцидент вызвал дискуссию о безопасности движения на улице Дурбес, где местные жители часто рискуют, чтобы сходить в местный магазин, пишет "Неаткарига" со ссылкой на передачу «Degpunktā».

Читать

«Белоснежка» возмутила всех. Как ремейк знаменитого мультфильма стал скандальным еще до премьеры

История и культура 18:58

История и культура 0 комментариев

Ремейк классического диснеевского мультфильма, снятый Марком Уэббом, стал скандальным еще до выхода на экраны — а 15 марта состоялась его мировая премьера. «Белоснежку» призывали бойкотировать пропалестинские активисты, а израильский консул осудил исполнительницу главной роли. Правые высмеяли фильм за недостаточную белую Белоснежку, а сторонники divercity осудили за то, что там присутствуют гномы, то есть карлики. А после того, как создатели фильма решили заменить гномов компьютерной графикой, возмутилось уже сообщество людей с карликовостью, пишет BBC.

Ремейк классического диснеевского мультфильма, снятый Марком Уэббом, стал скандальным еще до выхода на экраны — а 15 марта состоялась его мировая премьера. «Белоснежку» призывали бойкотировать пропалестинские активисты, а израильский консул осудил исполнительницу главной роли. Правые высмеяли фильм за недостаточную белую Белоснежку, а сторонники divercity осудили за то, что там присутствуют гномы, то есть карлики. А после того, как создатели фильма решили заменить гномов компьютерной графикой, возмутилось уже сообщество людей с карликовостью, пишет BBC.

Читать

«Задача всего государства»: правительство планирует утвердить стратегию оборонной промышленности

Новости Латвии 18:48

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство планирует в ближайшее время утвердить стратегию развития оборонной промышленности и инноваций, сообщила в понедельник премьер-министр Эвика Силиня после встречи с представителями организаций оборонной промышленности.

Правительство планирует в ближайшее время утвердить стратегию развития оборонной промышленности и инноваций, сообщила в понедельник премьер-министр Эвика Силиня после встречи с представителями организаций оборонной промышленности.

Читать

Трагическая авария на шоссе в Вентспилс: уголовный процесс, скорее всего, будет прекращен

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В больнице скончался водитель, который на Вентспилсском шоссе, вероятно, спровоцировал трагическую аварию, в которой пострадали молодые участники хора «Nоšu planēta» из Вентспилсской музыкальной средней школы. Их дирижёр погибла на месте происшествия, а позже в больнице скончалась и одна из юных певиц хора. В рамках возбужденного полицией дела водителю не был присвоен никакой статус, так как он долгое время находился в коме и не мог быть допрошен. Теперь, вероятно, процесс будет прекращён, сообщает LSM.

В больнице скончался водитель, который на Вентспилсском шоссе, вероятно, спровоцировал трагическую аварию, в которой пострадали молодые участники хора «Nоšu planēta» из Вентспилсской музыкальной средней школы. Их дирижёр погибла на месте происшествия, а позже в больнице скончалась и одна из юных певиц хора. В рамках возбужденного полицией дела водителю не был присвоен никакой статус, так как он долгое время находился в коме и не мог быть допрошен. Теперь, вероятно, процесс будет прекращён, сообщает LSM.

Читать