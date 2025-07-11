Россия объявила Евгения Чичваркина в розыск: в Юрмале не найдут

Предприниматель разыскивается "по статье Уголовного кодекса" — это стандартная формулировка, используемая в базе данных для розыска лиц. Точные обвинения в его адрес пока неизвестны, ранее информации о возбуждении уголовного дела против Чичваркина не поступало.

В марте московская прокуратура потребовала возбудить дело против него за уклонение от исполнения обязанностей "иностранного агента".

Чичваркин был включён в реестр "иностранных агентов" в июне 2022 года. С тех пор он дважды привлекался к административной ответственности за несоблюдение требований законодательства о "иностранных агентах".

В феврале 2025 года в отношении Чичваркина также был составлен протокол о связях с "нежелательной" организацией.

Евгений Чичваркин — сооснователь и бывший совладелец сети магазинов мобильной связи "Евросеть". С декабря 2008 года он проживает в Великобритании, где занимается ресторанным и винным бизнесом. А летом чаще всего живёт в латвийской Юрмале.

Также он активно комментирует общественно-политическую повестку в эфире телеканала "Дождь" и других русскоязычных СМИ, базирующихся на Западе.