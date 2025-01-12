Рижские полицейские спасли двух мальчиков, провалившихся под лед

Это произошло около 15:00, на льду водоема на ул. Рупниецибас. Увидев, что дети провалились под лед, сотрудники полиции остановили оперативный транспорт, на котором ехали, и поспешили на помощь.

Мальчикам были даны указания держаться за лед, пока им не будет протянута рука помощи. Одному из ребят удалось выбраться на берег самому, второго вытащили из воды полицейские. Вскоре после этого на место происшествия прибыли медики, осмотревшие мальчиков и констатировавшие, что госпитализации не требуется. Впоследствии детей передали родителям.

Полиция напоминает, что с декабря прошлого года вступил в силу запрет находиться на льду всех водоемов в Риге, в том числе на море. Хотя по-настоящему сильного мороза в столице пока не было, на некоторых водоемах образовался тонкий и хрупкий слой льда, находиться на котором опасно для жизни. Безобидная игра на таком льду может закончиться трагедией. Родители должны предупредить детей о том, что это рискованно.