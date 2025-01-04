«На видео в TikTok десятки тысяч иммигрантов из Азии и Африки, те, кто хочет построить мечеть в Риге, бесцеремонно шумели ночью возле ди-джеев в Старой Риге. Как они появляются здесь в таком количестве? Когда они перестанут лгать нам о своей численности? Когда прекратится это вторжение?», возмутился пользователь X Леопольд.

Комментаторы за неимением официальной информации выдвигали свои версии. К примеру, что это обыкновенная корпоративная вечеринка одной из служб доставки.

Другие вспомнили про известную дерусификаторшу Латвии Лиану Лангу. И, пользуясь случаем, поздравили ее с новым годом.