Разыскиваемый гражданин Латвии задержан в аэропорту

Он иммигрировал в Латвию из Великобритании. Мужчина был задержан и передан сотрудникам Государственной полиции.

Восьми иностранцам также отказано во въезде в Латвию. По соображениям безопасности на пограничном пункте пропуска Патерниеки одному гражданину Молдовы и одному гражданину Беларуси было отказано во въезде в Латвию.

В свою очередь, на пограничном пункте пропуска «Аэропорт Рига» во въезде в Латвию было отказано двум гражданам Украины, которые не смогли обосновать цель и обстоятельства своего въезда и пребывания, а на пограничных пунктах пропуска «Терехово» и «Гребнево» двум гражданам Таджикистана, одному гражданину России и одному гражданину Кыргызстана было отказано во въезде в Латвию, поскольку у иностранцев не было действующей визы или вида на жительство.