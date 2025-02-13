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Разыскиваемый гражданин Латвии задержан в аэропорту

© LETA 13 февраля, 2025 09:10

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На пограничном пункте аэропорта «Рига» задержан разыскиваемый полицией гражданин Латвии, сообщили в Государственной пограничной охране.

Он иммигрировал в Латвию из Великобритании. Мужчина был задержан и передан сотрудникам Государственной полиции.

Восьми иностранцам также отказано во въезде в Латвию. По соображениям безопасности на пограничном пункте пропуска Патерниеки одному гражданину Молдовы и одному гражданину Беларуси было отказано во въезде в Латвию.

В свою очередь, на пограничном пункте пропуска «Аэропорт Рига» во въезде в Латвию было отказано двум гражданам Украины, которые не смогли обосновать цель и обстоятельства своего въезда и пребывания, а на пограничных пунктах пропуска «Терехово» и «Гребнево» двум гражданам Таджикистана, одному гражданину России и одному гражданину Кыргызстана было отказано во въезде в Латвию, поскольку у иностранцев не было действующей визы или вида на жительство.

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