Рассылал малолетним порнографию и использованные презервативы: в ФИДЕ скандал с латвийским шаматистом

Стребков был дисквалифицирован на пять лет летом. Теперь его также лишили статуса международного мастера. Стребков был дисквалифицирован за то, что отправлял шахматисткам неподобающие письма, в том числе порнографические, и использованные презервативы.

После полицейского расследования в Латвии было возбуждено уголовное дело, которое пришло к выводу, что эти действия не являются уголовным преступлением по латвийским законам, в то время как Комитет ФИДЕ по этике (EDC) установил, что Стребков нарушил несколько положений Кодекса этики и дисциплинарных процедур, касающихся человеческого достоинства и социального поведения.

ФИДЕ объясняет продление дисквалификации Стребкова и лишение его статуса тем, что его проступок оказал серьезное и пагубное влияние на спорт как на индивидуальном, так и на институциональном уровне.

По данным EDC, Стребков занимался домогательствами к шахматисткам на протяжении последнего десятилетия. В ходе расследования выяснилось, что десятки шахматисток, некоторым из которых было всего 14 лет, получали непристойные письма с порнографическими материалами и использованными презервативами, отправленные им домой, в клубы, которые они представляли, университеты и места проведения турниров. Помимо рассылки писем, Стребков на протяжении многих лет позволял себе уничижительные высказывания в адрес женщин на различных интернет-платформах, что помогло установить его личность.

В своем ответе Стребков заявил, что только один случай (в 2021 году) может быть предметом жалобы, поскольку остальные письма «не имеют никакого отношения к шахматным соревнованиям» или шахматам. Ответчик также утверждал, что письма не касались ни ФИДЕ, ни национальных шахматных федераций и их деятельности. Фактически, он утверждал, что ФИДЕ не имеет юрисдикции в данных делах.