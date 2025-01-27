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Рассылал малолетним порнографию и использованные презервативы: в ФИДЕ скандал с латвийским шаматистом

Редакция PRESS 27 января, 2025 20:16

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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) продлила до 12 лет дисквалификацию латвийского шахматиста Андрея Стребкова, дисквалифицированного за серьезные нарушения Кодекса этики, сообщает LETA.

Стребков был дисквалифицирован на пять лет летом. Теперь его также лишили статуса международного мастера. Стребков был дисквалифицирован за то, что отправлял шахматисткам неподобающие письма, в том числе порнографические, и использованные презервативы.

После полицейского расследования в Латвии было возбуждено уголовное дело, которое пришло к выводу, что эти действия не являются уголовным преступлением по латвийским законам, в то время как Комитет ФИДЕ по этике (EDC) установил, что Стребков нарушил несколько положений Кодекса этики и дисциплинарных процедур, касающихся человеческого достоинства и социального поведения.

ФИДЕ объясняет продление дисквалификации Стребкова и лишение его статуса тем, что его проступок оказал серьезное и пагубное влияние на спорт как на индивидуальном, так и на институциональном уровне.

По данным EDC, Стребков занимался домогательствами к шахматисткам на протяжении последнего десятилетия. В ходе расследования выяснилось, что десятки шахматисток, некоторым из которых было всего 14 лет, получали непристойные письма с порнографическими материалами и использованными презервативами, отправленные им домой, в клубы, которые они представляли, университеты и места проведения турниров. Помимо рассылки писем, Стребков на протяжении многих лет позволял себе уничижительные высказывания в адрес женщин на различных интернет-платформах, что помогло установить его личность.

В своем ответе Стребков заявил, что только один случай (в 2021 году) может быть предметом жалобы, поскольку остальные письма «не имеют никакого отношения к шахматным соревнованиям» или шахматам. Ответчик также утверждал, что письма не касались ни ФИДЕ, ни национальных шахматных федераций и их деятельности. Фактически, он утверждал, что ФИДЕ не имеет юрисдикции в данных делах.

 

 

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