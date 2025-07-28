Раньше новорожденными можно было заполнить всю эстраду в Межапарке: родители о демографической дыре

Инга Акментиня-Смилдзиня, руководитель родительской организации «Mammamuntetiem.lv», считает увеличение пособий позитивным событием и отмечает, что этим вопросом давно следовало заняться. Она отмечает, что снижение рождаемости в Латвии началось ещё в 1989 году.

«Когда я родилась, в среднем в год рождалось 40 000 детей, которых хватило бы, чтобы заполнить почти всю сцену Межапарка, но в прошлом году родилось всего 12 000. С 1989 года правительству не следовало переводить фокус с демографии», — говорит Акментиня-Смилдзиня.

Глава родительской организации согласна с тем, что такая поддержка должна быть постоянной. Взгляды родителей на детей и создание семьи изменились, и политика должна идти в ногу со временем. Она отмечает, что возраст, в котором мать рожает первого ребёнка, значительно увеличился – если в 1990-х годах он составлял 22,6 года, то сейчас – 28 лет. В других странах Европейского союза этот показатель ещё выше.

На вопрос о том, не является ли решение правительства о сокращении финансирования вдвое смещением акцента с этой болезненной проблемы, Акментиня-Смилдзиня кивает: «С одной стороны, это сигнал о том, что демография встаёт на повестку дня, но могу ли я, как родитель, сказать, что этого достаточно? Нет, не могу. Демографические вопросы должны быть в повестке дня на разных уровнях».