Работали спасатели и медики: смертельное ДТП под Смилтене

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что в воскресенье вечером поступил вызов из Раунской волости Смилтенского края, где потерпел аварию легковой автомобиль. Спасатели освободили одного человека, находившегося под машиной, и передали его медикам, которые констатировали его смерть. Второй человек выбрался из салона автомобиля самостоятельно.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали четыре человека, в том числе один велосипедист.

За различные нарушения правил дорожного движения полиция составила 401 протокол. За превышение скорости оштрафованы 178 водителей, за агрессивное вождение - 12.

Три водителя были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения, в том числе двое понесли уголовное наказание.