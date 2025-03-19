Путин предупредил олигархов об угрозе «обрушения экономики»

Президент России Владимир Путин считает, что замедление роста российской экономики неизбежно. В 2024 году ВВП страны возрос на 4,1%, но экономика неизбежно будет охлаждаться, а правительство и Центробанк должны сделать этот процесс плавным и не допустить переохлаждения "как в криокамере", заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) во вторник, 18 марта.

"У Центробанка - одни цифры, у правительства и у Минэкономразвития - другие, это не 4,1% - 2-2,5%. Но нужно сделать так, чтобы обрушения, излишней заморозки не было. Тонкая вещь, но, надеюсь, это получится", - указал он, обращаясь к участникам съезда РСПП, в правление которого входят миллиардеры из российского списка Forbes.

При этом Путин предложил не начинать дискуссию о рисках переохлаждения экономики, поскольку таким образом заседание может затянуться до ночи, передает агентство "Интерфакс".

Министерство экономического развития РФ прогнозирует на 2025 год замедление роста российской экономики почти вдвое - с 4,1 до 2-2,5 процента. Центробанк РФ ожидает еще меньшего роста - на уровне 1-2 процентов при росте инфляции выше целевого показателя - 7-8 процентов вместо 4 процентов. Между тем, международные эксперты еще в 2024 году заявляли, что российская экономика, подогреваемая бумом в военной промышленности, больше не сможет продолжать свой стремительный рост и демонстрирует признаки перегрева.