Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 19. Марта Завтра: Jazeps
Доступность

Путин предупредил олигархов об угрозе «обрушения экономики»

© Deutsche Welle 19 марта, 2025 08:41

Мир 0 комментариев

Президент России на съезде РСПП призвал принять меры, чтобы избежать обрушения экономики, и выразил надежду на успех.

Президент России Владимир Путин считает, что замедление роста российской экономики неизбежно. В 2024 году ВВП страны возрос на 4,1%, но экономика неизбежно будет охлаждаться, а правительство и Центробанк должны сделать этот процесс плавным и не допустить переохлаждения "как в криокамере", заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) во вторник, 18 марта.

"У Центробанка - одни цифры, у правительства и у Минэкономразвития - другие, это не 4,1% - 2-2,5%. Но нужно сделать так, чтобы обрушения, излишней заморозки не было. Тонкая вещь, но, надеюсь, это получится", - указал он, обращаясь к участникам съезда РСПП, в правление которого входят миллиардеры из российского списка Forbes.

При этом Путин предложил не начинать дискуссию о рисках переохлаждения экономики, поскольку таким образом заседание может затянуться до ночи, передает агентство "Интерфакс".

Министерство экономического развития РФ прогнозирует на 2025 год замедление роста российской экономики почти вдвое - с 4,1 до 2-2,5 процента. Центробанк РФ ожидает еще меньшего роста - на уровне 1-2 процентов при росте инфляции выше целевого показателя - 7-8 процентов вместо 4 процентов. Между тем, международные эксперты еще в 2024 году заявляли, что российская экономика, подогреваемая бумом в военной промышленности, больше не сможет продолжать свой стремительный рост и демонстрирует признаки перегрева.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Россия и Украина обменялись ударами после разговора Трампа и Путина

Мир 10:23

Мир 0 комментариев

Войска РФ атаковали поздно вечером во вторник Украину несколькими десятками ударных беспилотников, повреждены две больницы в Сумской области. В России после атаки БпЛА загорелась нефтебаза в Краснодарском крае.

Войска РФ атаковали поздно вечером во вторник Украину несколькими десятками ударных беспилотников, повреждены две больницы в Сумской области. В России после атаки БпЛА загорелась нефтебаза в Краснодарском крае.

Читать
Загрузка

Под Зилупе пройдет акция с требованием разорвать экономические связи с Россией и Белоруссией

Новости Латвии 10:15

Новости Латвии 0 комментариев

На следующей неделе, 25 марта, в 17:00 на трассе A12 в районе Зилупской объездной пройдет акция «Хватит кормить медведя», в ходе которой, в частности, будет выдвинуто требование разорвать экономические связи с Россией и Белоруссией.

На следующей неделе, 25 марта, в 17:00 на трассе A12 в районе Зилупской объездной пройдет акция «Хватит кормить медведя», в ходе которой, в частности, будет выдвинуто требование разорвать экономические связи с Россией и Белоруссией.

Читать

В Венгрии решением парламента запрещены гей-парады

Важно 10:13

Важно 0 комментариев

Парламент Венгрии проголосовал за запрет "парада гордости" 136 голосами при 27 воздержавшихся. Проект поправок к закону были представлен в понедельник утром, а во второй половине дня было проголосовано ходатайство об исключительной процедуре, позволяющей провести голосование о запрете гей-парада во вторник.

Парламент Венгрии проголосовал за запрет "парада гордости" 136 голосами при 27 воздержавшихся. Проект поправок к закону были представлен в понедельник утром, а во второй половине дня было проголосовано ходатайство об исключительной процедуре, позволяющей провести голосование о запрете гей-парада во вторник.

Читать

Мы уже в шаге от помойной ямы: глава Торгово-промышленной палаты бьет тревогу

Выбор редакции 10:01

Выбор редакции 0 комментариев

Глава торгово-промышленной палаты Латвии Янис Эндзиньш выразил беспокойство, что ради повышений трат на безопасность, наши политики рискнут одолжить деньги на международных рынках, об этом он заявил в интервью программе Ziņu TOP на платформе XTV.lv.

Глава торгово-промышленной палаты Латвии Янис Эндзиньш выразил беспокойство, что ради повышений трат на безопасность, наши политики рискнут одолжить деньги на международных рынках, об этом он заявил в интервью программе Ziņu TOP на платформе XTV.lv.

Читать

В конце недели — до +12. Потом опять возможен снег…

Важно 10:00

Важно 0 комментариев

В конце недели в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, температура воздуха существенно не изменится, свидетельствуют новейшие прогнозы.

В конце недели в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, температура воздуха существенно не изменится, свидетельствуют новейшие прогнозы.

Читать

Это что ж теперь, 16 марта и знак эстонского легиона СС не надеть?! Pietiek жалуется на латвийскую полицию

Важно 09:54

Важно 0 комментариев

"Хочу рассказать вам о неприятном инциденте с моими друзьями из Эстонии, которые являются членами Клуба друзей Эстонского легиона (ELSK) и которые, как и каждый год, приехали 16 марта принять участие в мероприятии памяти латышских легионеров в шествии к памятнику Свободы в Риге и в Лестене, на кладбище солдат Латышского легиона Второй мировой войны, - пишет анонимный автор на портале Pietiek.com.

"Хочу рассказать вам о неприятном инциденте с моими друзьями из Эстонии, которые являются членами Клуба друзей Эстонского легиона (ELSK) и которые, как и каждый год, приехали 16 марта принять участие в мероприятии памяти латышских легионеров в шествии к памятнику Свободы в Риге и в Лестене, на кладбище солдат Латышского легиона Второй мировой войны, - пишет анонимный автор на портале Pietiek.com.

Читать

Латвийский политолог: Польша могла бы относительно быстро ликвидировать российские войска в Калининграде

Важно 09:44

Важно 0 комментариев

«Конечно, будет трудно заменить США, поскольку они обычно обеспечивают около двух третей расходов НАТО на оборону. В прошлом году, согласно статистике НАТО, это было 63% или 64%», - сказал в интервью программе „Неделя“ на канале TV24. Post scriptum» доцент Рижского университета Страдыня, политолог и директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.

«Конечно, будет трудно заменить США, поскольку они обычно обеспечивают около двух третей расходов НАТО на оборону. В прошлом году, согласно статистике НАТО, это было 63% или 64%», - сказал в интервью программе „Неделя“ на канале TV24. Post scriptum» доцент Рижского университета Страдыня, политолог и директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.

Читать