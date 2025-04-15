Прямой эфир: у пары орлов в Дурбе вылупился первый птенец. ВИДЕО

Всего в гнезде морских орлов Милды и Зорро было отложено два яйца.

Самец Зорро и в этом сезоне добросовестно относился к высиживанию, заменяя Милду в гнезде с яйцами и обеспечивая свою партнершу кормом.

По сравнению с прошлым годом, в этом году Милда отложила свое первое яйцо 9 марта, почти на две недели раньше. В этом году хозяева гнезда Милда и Зорро открыли новый брачный сезон в начале февраля. Орлиная пара почти каждый день попадала в видеотрансляцию этой зимой. Они старательно продолжали строить гнездо и следить за своей территорией, где были замечены и другие орлы.