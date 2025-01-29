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Проверяют каждый чемодан и всех штрафуют: Рамона Петравича пожаловалась на airBaltic

Редакция PRESS 29 января, 2025 20:20

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LETA

Экс-министр благосостояния, политик Рамона Петравича ("Латвия на первом месте") решила на своей странице в Facebook предупредить туристов о том, что местная авиакомпания airBaltic взялась строго контролировать условия перевоза багажа.

"AirBaltic пытается «вытянуть» деньги из пассажиров! Будьте осторожны, летая с AiBaltic из Риги, они начали усиленную проверку веса багажа.

Перед посадкой в ​​самолет каждая единица ручной клади взвешивается. Если вес превышает 8 кг, взимается штраф в размере 30 евро, если вес превышает 12 кг, взимается штраф в размере 60 евро", - предупреждает бывший министр.

В комментариях отметили, что правила перевоза багажа сообщают при покупке билета. И каждый пассажир в курсе, что вес ручной клади не может составлять больше 8 кг.

Народ под публикацией Петравичи вовсю шутил, что только бывший министр и депутат могла надеяться на то, что нарушая правила ей не придётся за это платить.

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