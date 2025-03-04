Производители массово требуют поднять цены: Maxima получила запросы от 74 поставщиков

В частности, запросы на повышение цен поступили на яйца, свежее мясо, молочную и рыбную продукцию, кофе, шоколад, а также различные консервы и другие товары. Уведомления о повышении цен "Maxima Latvija" продолжает получать как от местных, так и зарубежных поставщиков, при этом диапазон запрашиваемого повышения варьируется от нескольких процентов до 40%, отмечают в компании.

Представители "Maxima Latvija" подчеркивают, что такой объем запросов на повышение цен является одним из крупнейших в истории. Среди причин увеличения цен называются рост стоимости сырья, повышение минимальной заработной платы, увеличение акцизов на топливо и налогов на упаковку, а также другие факторы.

Наибольший рост цен зафиксирован у поставщиков кофе и шоколада, поскольку на мировых рынках наблюдаются высокие цены на сырье для какао и кофе. С начала года стоимость какао-сырья более чем удвоилась из-за растущего спроса и сокращения доступности сырья по всему миру. В свою очередь, рост цен на сырье для кофе в основном обусловлен неблагоприятными погодными условиями, плохим урожаем и сокращением числа кофейных ферм и производителей, отмечают представители розничной сети.

Директор департамента закупок "Maxima Latvija" подчеркивает, что все запросы на повышение цен тщательно анализируются и пересматриваются, чтобы убедиться в их обоснованности.