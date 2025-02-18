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«Приложим все усилия, чтобы американские военные не были выведены»: премьер-министр Литвы

© LETA 18 февраля, 2025 15:50

Мир 0 комментариев

Литва приложит все усилия, чтобы не допустить вывода военных США из страны, говорит премьер-министр Гинтаутас Палуцкас.

«Нет необходимости вздрагивать каждый раз, когда мы слышим какие-то громкие заявления. Мы приложим все усилия, чтобы американские военные не были выведены из Литвы», — сказал премьер журналистам во вторник.

Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники в понедельник,  европейские чиновники полагают, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, согласится вывести войска из стран Балтии и, возможно, дальше на Запад, что сделает Европейский союз более уязвимым для российской армии, которая, как предупреждают правительства стран НАТО, готовится к более масштабному конфликту за пределами Украины.

Россия неоднократно выражала недовольство присутствием НАТО в Центральной и Восточной Европе. Перед полномасштабным вторжением в Украину, начавшимся в феврале 2022 года, Москва потребовала от НАТО вывести войска из нескольких стран Восточной Европы.

Как сообщало BNS, министр обороны США Пит Хегсет на прошлой неделе предупредил союзников по НАТО в Европе не полагать, что присутствие американских войск на континенте будет длиться вечно, и призвал их выделять больше средств на оборону.

Трамп говорил, что странам НАТО следует повысить порог расходов на оборону с нынешних 2%  валового внутреннего продукта (ВВП) до 5%. 

Министр обороны Довиле Шакалене сообщила в понедельник, что в начале марта отправится в Вашингтон. Она заявила, если США решат разместить в стране дополнительные сухопутные или военно-воздушные подразделения, то Литва к этому готова. 

Ротационный батальон США в Литве несет службу в Пабраде.

Вашингтон принял решение о постоянном присутствии американских ротационных сил в Балтийском регионе, а Литва, в свою очередь, обязуется приложить все усилия для того, чтобы прибывающим американским военнослужащим была предоставлена ​​вся необходимая поддержка принимающей стороны и чтобы создана соответствующая инфраструктура.

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