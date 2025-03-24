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Премьер-министр Гренландии назвал визит американских чиновников «демонстрацией силы»

Euronews 24 марта, 2025 15:42

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Гренландии осудил запланированный визит на остров высокопоставленных американских чиновников, назвав этот шаг "крайне агрессивным" в свете угроз Трампа взять под контроль полуавтономную датскую территорию.

Муте Эгеде, чья партия не смогла получить больше всего мест на всеобщих выборах в этом месяце, но который останется на своем посту до тех пор, пока не будет сформировано коалиционное правительство, сделал эти замечания в интервью газете Sermitsia.

Эгеде заявил, что Гренландия не продаётся и не покупается, и что будущее острова решат сами гренландцы.

Его слова прозвучали в тот момент, когда Белый дом подтвердил, что жена вице-президента США Джей Ди Вэнса отправится в Гренландию в конце этой недели вместе с одним из своих детей, чтобы увидеть национальную гонку на собачьих упряжках.

В администрации Дональда Трампа цель визита Уши Вэнс представили так: -

"Это визит для того, чтобы узнать о Гренландии, ее культуре, истории и людях, а также посетить гонки на собачьих упряжках, которые Соединенные Штаты с гордостью спонсируют".

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолц и министр энергетики Крис Райт, которые также вошли в состав делегации, планируют также посетить в Гренландии американскую военно-космическую базу Пиффтик. Затем они присоединятся к Уши Вэнс, чтобы посетить исторические места и посмотреть гонки на собачьих упряжках. Уолтц, при этом намерен также посетить американскую военную базу на севере Гренландии.

Эгеде сказал, что такие планы "никак нельзя охарактеризовать как безобидный визит".

"Что советник по безопасности делает в Гренландии? Единственная цель - продемонстрировать нам свою власть, и этот сигнал не должен быть неправильно понят", - сказал гренландский премьер-министр.

Йенс-Фредерик Нильсен, вероятный следующий лидер страны, который в настоящее время ведёт переговоры о формировании коалиционного правительства, также подверг критике действия администрации Белого дома.

"Тот факт, что американцы прекрасно осведомлены о том, что мы находимся в середине переговоров, в очередной раз показывает отсутствие уважения к гренландскому народу", - сказал он.

Отношения США и Гренландии в этом году стали напряжёнными, поскольку президент Дональд Трамп пообещал получить контроль над островом "тем или иным способом", ссылаясь в качестве обоснования на национальную безопасность своей страны.

"Я думаю, мы получим его", - сказал Трамп об острове вскоре после начала своего второго президентского срока.

В воскресенье Джей Ди Вэнс обрушился с критикой на Данию, обвинив её в том, что она "не является хорошим союзником" США.

Запланированные на эту неделю визиты - не первые для людей, близких к Трампу.

Его сын, Дональд Трамп-младший, посетил Гренландию в январе, заявив тогда, что эта территория "извлечёт огромную пользу, став американской".

Недавние опросы показали, что 85 % жителей Гренландии выступают против планов Трампа.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство желает сотрудничать с США на "фундаментальных правилах суверенитета".

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