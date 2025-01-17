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Правительство Латвии сдержанно относится к отправке военного контингента в Украину: СМИ

© Lsm.lv 17 января, 2025 11:48

Новости Латвии 0 комментариев

Возможность отправить военные силы Латвии в Украину для обеспечения безопасности в случае возможного прекращения огня сейчас рассматривают такие страны, как Франция, Великобритания и Германия. Литва также допускает такую возможность. В то же время Польша считает, что соседние страны не должны отправлять своих солдат, а следует обеспечить более широкое участие НАТО. Какова позиция Латвии по этому вопросу? Ответственные министры воздерживаются от комментариев, сообщает  LSM.lv.

Латвийские военные в настоящее время участвуют в нескольких миротворческих миссиях — операция НАТО в Косово, в миссии НАТО в Ираке, в миротворческих операциях ООН в Израиле и Ливане, а также в международной коалиции против ИГИЛ.

О том, могут ли латвийские военные отправиться с миссией в Украину, министр обороны Латвии Андрис Спрудс высказывается сдержанно. Он подчеркнул, что о такой возможности можно будет говорить более конкретно только после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, и на данный момент нет надежных сигналов по этому поводу.

Министр иностранных дел Латвии Баиба Браже также воздержалась от комментариев по поводу возможного участия Латвии в миротворческой миссии в Украине.

Бывший командующий Национальными вооруженными силами Раймондс Граубе считает, что если такая миссия состоится, Латвия должна к ней подключиться.

"Прежде всего, эту возможность нужно рассматривать, в этом нет сомнений. Мы всегда должны помнить, что участвуя в таких операциях, мы ожидаем, что в похожих ситуациях получим аналогичную помощь. Это очень сильное и важное послание. Мы не можем только ждать помощи для себя и не приходить на помощь другим, кому она нужна," — пояснил Граубе.

При этом Граубе, как и министр иностранных дел, заявил, что не стоит торопиться с сообщениям об отправке солдат, поскольку остается еще много невыясненных обстоятельств. 

"...На каких условиях? Это мандат ООН, НАТО или коалиции? И самый неопределенный момент — условия мирного соглашения, потому что оно может быть заключено только после прекращения боевых действий, иначе мы окажемся вовлеченными в войну," —  говорит Граубе.

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