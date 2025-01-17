Правительство Латвии сдержанно относится к отправке военного контингента в Украину: СМИ

Латвийские военные в настоящее время участвуют в нескольких миротворческих миссиях — операция НАТО в Косово, в миссии НАТО в Ираке, в миротворческих операциях ООН в Израиле и Ливане, а также в международной коалиции против ИГИЛ.

О том, могут ли латвийские военные отправиться с миссией в Украину, министр обороны Латвии Андрис Спрудс высказывается сдержанно. Он подчеркнул, что о такой возможности можно будет говорить более конкретно только после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, и на данный момент нет надежных сигналов по этому поводу.

Министр иностранных дел Латвии Баиба Браже также воздержалась от комментариев по поводу возможного участия Латвии в миротворческой миссии в Украине.

Бывший командующий Национальными вооруженными силами Раймондс Граубе считает, что если такая миссия состоится, Латвия должна к ней подключиться.

"Прежде всего, эту возможность нужно рассматривать, в этом нет сомнений. Мы всегда должны помнить, что участвуя в таких операциях, мы ожидаем, что в похожих ситуациях получим аналогичную помощь. Это очень сильное и важное послание. Мы не можем только ждать помощи для себя и не приходить на помощь другим, кому она нужна," — пояснил Граубе.

При этом Граубе, как и министр иностранных дел, заявил, что не стоит торопиться с сообщениям об отправке солдат, поскольку остается еще много невыясненных обстоятельств.

"...На каких условиях? Это мандат ООН, НАТО или коалиции? И самый неопределенный момент — условия мирного соглашения, потому что оно может быть заключено только после прекращения боевых действий, иначе мы окажемся вовлеченными в войну," — говорит Граубе.