Гибель добровольца Латвийскому ТВ подтвердил источник, близкий к Таренову.

По наблюдениям агентства LETA, о смерти Таренова сообщают аккаунты в соцсетях, связанные с поддержкой Украины.

Пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите заявила агентству LETA, что латвийское посольство в Украине пока не получило официального подтверждения от военных учреждений Украины. Минобороны ЛР также сообщило агентству LETA, что ожидает официальной информации от украинских органов власти, но подтвердило, что Таренов ранее не служил в Национальных вооруженных силах ЛР.

Ранее уже сообщалось о гибели в Украине двух добровольцев из Латвии - Эдгара Платонова и Виталия Смирнова.