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Поворот: Силиня потребовала снижения зарплат в «Rail Baltica» (1)

© LETA 5 февраля, 2025 17:27

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Совместное предприятие стран Балтии "RB Rail" и ответственное за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica" в Латвии предприятие "Eiropas dzelzceļa līnija" (EDzL) должны сократить административные расходы и зарплаты, заявила премьер-министр Эвика Силиня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

"На данный момент я не вижу, чтобы зарплаты значительно понизились. Когда я увижу ясный результат, тогда мы, разумеется, погасим международные расходы", - сказала глава правительства, добавив, что нужно искать решения по экономии административных расходов во всех трех странах.

"Этот проект одинаково важен для всех стран Балтии, и для всех трех стран одинаково важно найти финансирование, которого им не хватает", - сказала Силиня.

Как сообщалось, совет предприятия "RB Rail" на прошлой неделе решил отложить до 20 февраля вопрос о необходимом финансировании в размере 9 млн евро для покрытия расходов совместного предприятия, поскольку поданный в Кабинет министров отчет еще не рассмотрен.

Согласно отчету, "RB Rail" пересмотрело структуру управления проектом и завершило процесс реструктуризации. В результате этих усилий общая экономия составила 15%, а расходы на персонал после реорганизации в 2024 году сократились на 16%.

"Бюджет на 2025 год прогнозируется на 20% ниже, если исходить из планов инвестиций Эстонии и Литвы. Доля Латвии в общих расходах "RB Rail" на 2025 год составляет 18%, при этом удалось добиться снижения потребности в софинансировании из госбюджета на 27%", - говорится в заявлении компании.

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