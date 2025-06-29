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«Пора выходить на улицы с вилами»: реакция на экономию за счёт музыкальных и художественных школ (2)

Neatkarīgā Rīta Avīze 29 июня, 2025 10:29

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LETA

Минкульт в своей сфере ответственности предлагает экономить за счет сокращения дотаций учреждениям и изменения модели финансирования для музыкальных и художественных школ, о чем в интервью на ЛТВ в программе Rīta panorāma рассказала глава ведомства Агнесе Лаце (на фото), пишет Tautaruna.nra.lv.

Лаце подчеркнула, что Минкульт считает - бюджетные средства нельзя уменьшать в таких сферах, как сплоченность общества, медийная политика, проведение праздников песни и танца и т.п.

Экономию можно получить, если сократить дотации учреждениям культуры и обществам с госкапиталом, а разницу покрыть из доходов самих учреждений, а также "внедрить модель сбалансированного финансирования" в образовании с профессиональным уклоном для музыкальных и художественных школ. Впрочем, что именно можно поменять в модели финансирования и как планируется сэкономить, министр не объяснила.

Тем временем в соцсетях, как обычно, возникло очередное бурление - на сей раз очень даже уместное.

""Радостная весть" с утра. В новостях рассказывают, что министр культуры планирует урезать деньги для детских музыкальных и художественных школ. Конечно, отберут у детей! А не сократят кормушку Фонда культурного капитала, ее точно нет", - сокрушается Даце.

А вот что ей отвечают:

- Минкульт предлагает экономить за счет "изменения модели финансирования для музыкальных и художественных школ". Сплоченность общества и медийная политика упоминаются среди сфер, в которых бюджетные средства сокращать нельзя. А для детского образования - можно?! Разве это правильно? Насколько знаю, бюджет Фонда общественной интеграции в этом году - около 40 миллионов.

- Не будут же оголять новую "культурную" номенклатуру. Не смогут пить гороховое латте, ездить на семинары в Бирмингем и плакаться в "Твиттере". Детям не нужно, ведь родители и так скинутся.

- Надо найти полный бюджет Минкульта. Могу поспорить, что найдем и другие вещи, чтобы сократить.

- Возможно, вы мама и смотрите со своих позиций, но тут болят все пальцы, какой ни укуси. Если не будет поддержки от Фонда культурного капитала, не будет той культуры, которая вашим детям достанется годы спустя. В этом секторе тоже есть мамы, которым надо кормить детей.

- Вы когда-нибудь зайдите на сайт Фонда культурного капитала и посмотрите, кому и на что дают деньги. Какие критерии, кто оценивает, насколько прозрачен процесс. Попробуйте подать заявку в эту кормушку на какой-нибудь конкурс. Получите ответ. И тогда подумайте.

- Пусть Фонд общественной интеграции ликвидируют.

- Мне уже кажется, что надо выходить на улицы с вилами. Когда до сих пор тратят миллионы на какую-то интеграцию русских, но в то же время сокращают деньги на детей.

- Возвращаемся в 2008 год. Урезаем у медицины, детей, еще и отпуск по уходу за ребенком неплохо бы скальпелем прихватить. У распухшего госаппарата - ни в коем случае!

 

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Комментарии (2) 12 реакций
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