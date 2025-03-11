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Помехи GPS в Латвии не влияют на безопасность полетов: эксперт

© LETA 11 марта, 2025 07:57

ЧП и криминал 0 комментариев

Сбои сигнала глобальной системы позиционирования (GPS) в воздушном пространстве Латвии не влияют на безопасность полетов и самолетов, заявил председатель правления ГАО "Latvijas gaisa satiksme" (LGS) Давидс Тауриньш.

Он отметил, что увеличение числа случаев помех в GPS не является хорошим показателем, однако у латвийской аэронавигации имеется много дополнительных систем, которые работают параллельно с GPS.

"Поэтому помехи GPS в Латвии не влияют на безопасность полетов, но там, где такого дополнительного оборудования нет, у самолетов возникают проблемы", - добавил Тауриньш.

Комментируя резкое увеличение помех сигнала GPS в конце прошлого года и в январе этого года, Тауриньш отметил, что существуют различные версии, но для установления истинных причин необходимы исследования.

Как сообщалось, за первые два месяца этого года помехи GPS в воздушном пространстве Латвии наблюдались 234 раза, что в 2,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

В 2024 году было зафиксировано 830 нарушений в работе GPS, в 2023 году - 342.

Как ранее отметили в LGS, сбои начались одновременно с вторжением России в Украину и, по всей видимости, связаны с ним.
 

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