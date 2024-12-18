Полиция призывает к бдительности: участились случаи краж со взломом из частных домов

16 декабря в Государственную полицию поступила информация о том, что кто-то проник в частный дом в Бауске через окно. Имущество было разграблено, комнаты разгромлена, о конкретном материально ущербе судить пока рано. За два дня до этого в другой дом в Бауске воры проникли, взломав дверь и похитив деньги и золотые украшения. В обоих случаях возбуждены уголовные дела и ведется активная работа по установлению личности преступников.

Госполиция напоминает гражданам о необходимости всегда заботиться о безопасности своего дома, запирая двери, и напоминать об этом своим детям! Кроме того, пожалуйста, не храните ценные вещи, включая сумки, кошельки и мобильные телефоны, в прихожей. Если у вас есть крупные суммы наличных, ювелирные украшения или другие предметы, представляющие особую ценность, стоит приобрести качественный сейф.

Полиция призывает людей принять превентивные меры безопасности, чтобы избежать подобных преступлений:

Установите камеры наблюдения или системы сигнализации;

Убедитесь, что замки и дверные крепления качественные и надежные;

Храните ценные вещи в надежных местах и регулярно проверяйте имущество;

Сотрудничайте с соседями и обменивайтесь информацией о подозрительных ситуациях.

Полиция призывает вас обращать внимание на подозрительных лиц и сообщать о них по телефону 110.