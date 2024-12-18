Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 18. Декабря Завтра: Klinta, Kristaps, Kristers, Kristofers, Krists

Полиция призывает к бдительности: участились случаи краж со взломом из частных домов

© LETA 18 декабря, 2024 15:17

ЧП и криминал 0 комментариев

Сотрудники Государственной полиции призывают жителей быть бдительными, проверять места хранения наличных денег и ценных вещей, и обращать внимание на подозрительных лиц, сообщает LETA. Участились случаи проникновения воров в частные дома

16 декабря в Государственную полицию поступила информация о том, что кто-то проник в частный дом в Бауске через окно. Имущество было разграблено, комнаты разгромлена, о конкретном материально ущербе судить пока рано. За два дня до этого в другой дом в Бауске воры проникли, взломав дверь и похитив деньги и золотые украшения. В обоих случаях возбуждены уголовные дела и ведется активная работа по установлению личности преступников.

Госполиция напоминает гражданам о необходимости всегда заботиться о безопасности своего дома, запирая двери, и напоминать об этом своим детям! Кроме того, пожалуйста, не храните ценные вещи, включая сумки, кошельки и мобильные телефоны, в прихожей. Если у вас есть крупные суммы наличных, ювелирные украшения или другие предметы, представляющие особую ценность, стоит приобрести качественный сейф.

Полиция призывает людей принять превентивные меры безопасности, чтобы избежать подобных преступлений:

Установите камеры наблюдения или системы сигнализации;

Убедитесь, что замки и дверные крепления качественные и надежные;

Храните ценные вещи в надежных местах и регулярно проверяйте имущество;

Сотрудничайте с соседями и обменивайтесь информацией о подозрительных ситуациях.

Полиция призывает вас обращать внимание на подозрительных лиц и сообщать о них по телефону 110.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Соседи зовут на Рождество: интересный маршрут

Для настроения 18:16

Для настроения 0 комментариев

В этом году в поисках праздничного волшебства в Пакруойскую усадьбу снова съезжаются тысячи гостей из Литвы, Латвии и других стран. Здесь каждые выходные и каждый день в праздничный период с 20 декабря по 5 января крупнейший зимний фестиваль в Прибалтике «Свадьба снеговиков» освещает огромную территорию усадьбы площадью 15 гектаров. Правда, среди множества световых скульптур и современных технологических решений нет недостатка и в аутентичных развлечениях, напоминающих посетителям усадьбы о том, что ожидание Рождества – поистине волшебное время.

В этом году в поисках праздничного волшебства в Пакруойскую усадьбу снова съезжаются тысячи гостей из Литвы, Латвии и других стран. Здесь каждые выходные и каждый день в праздничный период с 20 декабря по 5 января крупнейший зимний фестиваль в Прибалтике «Свадьба снеговиков» освещает огромную территорию усадьбы площадью 15 гектаров. Правда, среди множества световых скульптур и современных технологических решений нет недостатка и в аутентичных развлечениях, напоминающих посетителям усадьбы о том, что ожидание Рождества – поистине волшебное время.

Читать
Загрузка

Качельки за 150 490 евро: это уже тенденция! Депутат Рижской думы призывает созвать комиссию по борьбе с коррупцией

Новости Латвии 18:03

Новости Латвии 0 комментариев

"Пришёл ответ по детским качелям на улице Ропажу. Это творение стоило городу 150 490 евро с PVN. То есть даже больше, чем прозвучало в социальных сетях, - пишет депутат Рижской думы Константин Чекушин.

"Пришёл ответ по детским качелям на улице Ропажу. Это творение стоило городу 150 490 евро с PVN. То есть даже больше, чем прозвучало в социальных сетях, - пишет депутат Рижской думы Константин Чекушин.

Читать

Цена на арабику побила абсолютный рекорд: что происходит и хватит ли нам кофе?

Важно 17:57

Важно 0 комментариев

Биржевые цены на самый популярный сорт кофе, арабику, достигли исторического максимума — в первую очередь из-за засухи и дождей в Бразилии. Потребители ощутят рост цен в начале 2025 года. Почему кофе дорожает и ожидает ли нас дефицит кофе?

Биржевые цены на самый популярный сорт кофе, арабику, достигли исторического максимума — в первую очередь из-за засухи и дождей в Бразилии. Потребители ощутят рост цен в начале 2025 года. Почему кофе дорожает и ожидает ли нас дефицит кофе?

Читать
Загрузка

Отец Яниса Тиммы винит певицу Седокову в его гибели

Выбор редакции 17:46

Выбор редакции 0 комментариев

Отец Яниса Тиммы — тренер Райтис Тимма считает, что сын мог покончить с собой из-за экс-жены Анны Седоковой. Кроме того, мужчина также заявил, что именно из-за звезды между ними произошел разлад.

Отец Яниса Тиммы — тренер Райтис Тимма считает, что сын мог покончить с собой из-за экс-жены Анны Седоковой. Кроме того, мужчина также заявил, что именно из-за звезды между ними произошел разлад.

Читать

Не только депутатам и министрам: кому ещё повышают зарплаты в Латвии с 1 января?

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

Правительство во вторник утвердило повышение с 1 января будущего года зарплат сотрудников органов внутренних дел и Управления мест заключения (УМЗ), а также введение доплат в размере 300 евро до уплаты налогов.

Правительство во вторник утвердило повышение с 1 января будущего года зарплат сотрудников органов внутренних дел и Управления мест заключения (УМЗ), а также введение доплат в размере 300 евро до уплаты налогов.

Читать

Россияне ополчились на Седокову из-за смерти Яниса Тиммы: СМИ

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Вчера, 17 декабря, не стало Яниса Тиммы. По предварительной версии, баскетболист покончил с собой. Узнав об этом, публика тут же начала винить во всем его бывшую супругу Анну Седокову.

Вчера, 17 декабря, не стало Яниса Тиммы. По предварительной версии, баскетболист покончил с собой. Узнав об этом, публика тут же начала винить во всем его бывшую супругу Анну Седокову.

Читать

Забили Bolt? Сеть такси ответила Байбе Браже на её возмущения по поводу русского водителя

Важно 17:15

Важно 0 комментариев

Вчера мы писали о том, что министр иностранных дел Байба Браже пожаловалась на водителя такси Bolt, который заговорил с нею на русском языке.

Вчера мы писали о том, что министр иностранных дел Байба Браже пожаловалась на водителя такси Bolt, который заговорил с нею на русском языке.

Читать