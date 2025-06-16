Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Полгода без денег: российские пенсионеры в Латвии так и не увидели свои пенсии

© LETA 16 июня, 2025 20:42

Новости Латвии 0 комментариев

Россия уже два квартала задерживает полные выплаты пенсий своим пенсионерам, проживающим в Латвии, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве социального обеспечения (VSAA).

Пенсионный и социальный фонд России до сих пор не перечислил финансирование, необходимое для того, чтобы VSAA могла выплатить российские пенсии за второй квартал этого года. Средства должны были поступить в мае.

Кроме того, российский фонд также не перевел средства для выплат за первый квартал этого года.

В обоих случаях VSAA не получила от российской стороны и обновлённые списки пенсионеров. По оценкам VSAA, для выплаты российских пенсий за первое полугодие 2025 года требуется около семи миллионов евро.

Как ранее сообщалось, 9 апреля российский фонд перечислил 21 369 евро, которые были выплачены девяти лицам в соответствии с представленным списком.

VSAA осуществляет выплату российских пенсий лицам, проживающим в Латвии и имеющим право на такие выплаты на основании договора между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социальной защиты.

Договор действует с 19 января 2011 года. В четвёртом квартале прошлого года через VSAA были выплачены российские пенсии 9700 лицам на сумму около 3,5 миллионов евро.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите сообщила, что Россия выплатила военные пенсии в соответствии с межгосударственным соглашением и перевела финансирование сразу за полгода вперёд. Однако в полном объёме от России не поступило ни необходимого финансирования, ни списков получателей социальных пенсий и пособий за первый квартал 2025 года.

МИД указал, что срок перевода финансирования за второй квартал 2025 года наступает в мае. Министерство подчеркнуло, что санкции не ограничивают переводы, связанные с выплатой пенсий, поскольку на эти платежи распространяются исключения из санкционного режима при наличии соответствующих разрешений от Бюро по контролю за иностранными активами.

«Со стороны Латвии нет никаких препятствий для получения переводов из России и осуществления выплат пенсий и пособий. То, что причина задержек кроется в действиях России, а не в санкциях, подтверждает частичный платёж, поступивший от российской стороны в апреле, на основании которого были выплачены пенсии девяти лицам, указанным в переданном списке», — подчеркнула Эглите.

По информации МИД, с целью решения сложившейся ситуации министерство совместно с Министерством благосостояния (LM) и VSAA находится в контакте с российской стороной с 14 марта, в том числе МИД официально запросил объяснение причин задержек выплат.

Как сообщалось ранее, согласно обязательствам российской стороны, средства на выплату пенсий за первый квартал должны были быть перечислены ещё в феврале.

В 2023 году в аналогичной ситуации из России был получен список пенсионеров, однако перевод средств, необходимых для выплат, задерживался.

В случаях, если задержка выплат российских пенсий создаёт у получателей трудности с оплатой неотложных повседневных нужд, Министерство благосостояния призывает обращаться за помощью в социальные службы по месту жительства.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 6 реакций
Комментарии (0) 6 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:10 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 3 часа назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 7 часов назад
«Министерство образования находится в отчаянии»
Sfera.lv 8 часов назад
Госполиция проводит рейды — просят не садиться за руль пьяными
Bitnews.lv 12 часов назад
Янисы работают в 31 самоуправлении
Sfera.lv 12 часов назад
Иран и Израиль пошли на перемирие
Sfera.lv 14 часов назад
25% жителей не читают книг
Sfera.lv 14 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать