Полгода без денег: российские пенсионеры в Латвии так и не увидели свои пенсии

Пенсионный и социальный фонд России до сих пор не перечислил финансирование, необходимое для того, чтобы VSAA могла выплатить российские пенсии за второй квартал этого года. Средства должны были поступить в мае.

Кроме того, российский фонд также не перевел средства для выплат за первый квартал этого года.

В обоих случаях VSAA не получила от российской стороны и обновлённые списки пенсионеров. По оценкам VSAA, для выплаты российских пенсий за первое полугодие 2025 года требуется около семи миллионов евро.

Как ранее сообщалось, 9 апреля российский фонд перечислил 21 369 евро, которые были выплачены девяти лицам в соответствии с представленным списком.

VSAA осуществляет выплату российских пенсий лицам, проживающим в Латвии и имеющим право на такие выплаты на основании договора между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социальной защиты.

Договор действует с 19 января 2011 года. В четвёртом квартале прошлого года через VSAA были выплачены российские пенсии 9700 лицам на сумму около 3,5 миллионов евро.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите сообщила, что Россия выплатила военные пенсии в соответствии с межгосударственным соглашением и перевела финансирование сразу за полгода вперёд. Однако в полном объёме от России не поступило ни необходимого финансирования, ни списков получателей социальных пенсий и пособий за первый квартал 2025 года.

МИД указал, что срок перевода финансирования за второй квартал 2025 года наступает в мае. Министерство подчеркнуло, что санкции не ограничивают переводы, связанные с выплатой пенсий, поскольку на эти платежи распространяются исключения из санкционного режима при наличии соответствующих разрешений от Бюро по контролю за иностранными активами.

«Со стороны Латвии нет никаких препятствий для получения переводов из России и осуществления выплат пенсий и пособий. То, что причина задержек кроется в действиях России, а не в санкциях, подтверждает частичный платёж, поступивший от российской стороны в апреле, на основании которого были выплачены пенсии девяти лицам, указанным в переданном списке», — подчеркнула Эглите.

По информации МИД, с целью решения сложившейся ситуации министерство совместно с Министерством благосостояния (LM) и VSAA находится в контакте с российской стороной с 14 марта, в том числе МИД официально запросил объяснение причин задержек выплат.

Как сообщалось ранее, согласно обязательствам российской стороны, средства на выплату пенсий за первый квартал должны были быть перечислены ещё в феврале.

В 2023 году в аналогичной ситуации из России был получен список пенсионеров, однако перевод средств, необходимых для выплат, задерживался.

В случаях, если задержка выплат российских пенсий создаёт у получателей трудности с оплатой неотложных повседневных нужд, Министерство благосостояния призывает обращаться за помощью в социальные службы по месту жительства.

















