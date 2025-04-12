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Поиздержались: Gaso хочет повысить тарифы на распределение природного газа

Редакция PRESS 12 апреля, 2025 08:54

Бизнес 0 комментариев

LETA

В связи с ростом цен на природный газ, ростом инфляции и расходов на рабочую силу АО "Gaso" подготовило новый проект тарифов на распределение природного газа, свидетельствует сообщение в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".

"Gaso" представило Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) предложенный исполнителем общественных услуг системы распределения природного газа тариф, который может вступить в силу 1 января 2026 года.

В "Gaso" пояснили, что изменение тарифа связано со значительным ростом цен на природный газ, с ростом инфляции и расходов на рабочую силу, а также с существенным сокращением объемов переданного пользователям природного газа, что значительно повлияло на результаты деятельности "Gaso".

Чтобы по возможности обеспечить пользователям природного газа стабильность в связи с возможными изменениями в тарифе услуги системы распределения, но в то же время сохранить финансовую стабильность оператора системы, в новом тарифном проекте "Gaso" предусматривает, что регулятивный период будет установлен на три года.

Как и прежде, предлагаемые тарифы на услугу системы распределения включают фиксированный компонент в соответствии с разрешенной или заявленной нагрузкой подключения и переменную составляющую в соответствии с объемом поставленного природного газа. В новом тарифном проекте сохраняются семь групп переменного тарифа и для пользователей меняющийся тариф применяется с учетом годового объема потребления конкретного объекта.

Предлагаемое в переменной части тарифа снижение тарифа в зависимости от потребления составит от 0,1% до 15,7%, а фиксированная часть тарифов в зависимости от потребления вырастет в пределах 10,5%-29,9%.

В новом тарифном проекте создана новая категория фиксированной платы. Начиная с 2026 года фиксированная категория тарифов с нагрузкой от 0 до 6 кубометров будет разделена на две фиксированные категории - до 4 кубометров и от 4,1 до 6 кубометров. Такой подход позволит более точно распределить объем косвенных расходов между бытовыми пользователями, использующими природный газ для отопления, и пользователями, использующими природный газ для приготовления пищи.

В новом тарифном проекте также предусмотрен специальный тариф для сезонных пользователей. Такой тариф необходим для того, чтобы уменьшить несоразмерный рост платежа за распределение природного газа тем пользователям, у которых потребление природного газа с мая по ноябрь составляет более 85% от годового объема потребления объекта, а в другие месяцы не превышает 15% от годового потребления.

Учитывая то, что в последние годы наблюдалось регулярное изменение тарифов для сезонных пользователей, в новом тарифном проекте будут установлены два сезонных тарифа с целью снижения необходимости для пользователей манипулировать потреблением природного газа и повышения прогнозируемости расходов, связанных с услугой системы распределения природного газа.

Тариф для пользователей специализированного тарифа вырастет в пределах 2,4%-10,1%.

"Gaso" является единственным оператором системы распределения природного газа в Латвии. Компания обеспечивает надежную деятельность сетей природного газа, технические услуги и учет потребления природного газа. "Gaso" - важное для национальной безопасности коммерческое предприятие.

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