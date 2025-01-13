Пограничники задержали гражданина России, незаконно пересекшего границу

Получив фотографии с камер наблюдения человека, передвигающегося со стороны границы в глубь страны, пограничники отправились проверять эту информацию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий они обнаружили вышеупомянутое лицо - гражданина России без действующего документа, удостоверяющего личность.

Государственная пограничная служба возбудила уголовное дело в отношении лица за умышленное незаконное пересечение внешней государственной границы.

Также в отношении лица возбуждено административное производство по нескольким статьям Закона о Государственной границе Латвийской Республики, в частности, по части первой статьи 20, которая предусматривает, что лицо во время пребывания на границе , обязано иметь при себе и по требованию должностного лица Государственной пограничной службы предъявить документ, удостоверяющий личность лица и право на пребывание в Латвии, а также согласно статье 14.1, которая предусматривает, что пребывание лиц на полосе патрулирования и полосе наблюдения пограничных знаков запрещается.