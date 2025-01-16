Подростки взорвали туалет возле автобусной остановки: кабинка буквально разлетается на куски

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел 10 января. На видео, появившемся в социальных сетях, видно, как несколько подростков помещают в биотуалет, установленный возле автобусной остановки, взрывное устройство, предположительно состоящее из пиротехнического заряда и нескольких бутылок с горючей смесью. Один из подростков поджигает фитиль, после чего все убегают на безопасное расстояние. Спустя несколько секунд кабинка биотуалета буквально взлетает на воздух и разлетается на куски. К счастью, в этот момент на остановке никого не было. Ранее опубликованное в социальных сетях видео сейчас недоступно.

Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска подтвердила, что такой случай зарегистрирован:

"В настоящее время ведется расследование, и, чтобы не навредить его интересам, мы пока не можем предоставить более подробную информацию. Как только это станет возможным, мы обязательно проинформируем общественность о данном инциденте."