«Роспись представляет собой фрагмент очень понятной каждому бытовой сцены — момента после удачного ужина, когда хочется встретиться снова. А где еще, как не на территории рынка, такая работа может обрести свой дом?» — рассказал Эрик Цауне.

Художник, живущий в Агенскалнсе, известен своими масштабными настенными росписями. Среди его самых узнаваемых работ — мурал с агенскалнским котом Персиком на улице Нометню. Новый мурал был создан за одну ночь и три дня и задуман как долговечный подарок району и городской среде Риги.