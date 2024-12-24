Почувствуй Рождество: поезд на Вильнюс необычно украсили на праздники. ФОТО

Традиция декорировать поезда появилась у литовской компании LTG Link четыре года назад. В этом году с праздничным убранством повезло маршрутам на Ригу, в Клайпеду, Куанас и Варшаву.

Компания отмечает, что стоимость билетов в праздничных поездах не изменилась.