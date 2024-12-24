Почувствуй Рождество: поезд на Вильнюс необычно украсили на праздники. ФОТО

«Я протестовал устно, но безрезультатно»; общественность в шоке от инцидента в музыкальной школе", - так озаглавлен текст на портале "Неаткариги". Ну какой родитель не кинется тут же читать: боже, что же там - наркотики, быстрый секс между старшеклассниками в туалете, взрывчатка в учительской? Нет, всё гораздо хуже...
«Я протестовал устно, но безрезультатно»; общественность в шоке от инцидента в музыкальной школе", - так озаглавлен текст на портале "Неаткариги". Ну какой родитель не кинется тут же читать: боже, что же там - наркотики, быстрый секс между старшеклассниками в туалете, взрывчатка в учительской? Нет, всё гораздо хуже...