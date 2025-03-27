По сети расползлись копии портала eParaksts.lv: мошенники пытаются украсть данные жителей Латвии

Мошенники используют поисковые системы, такие как Google, чтобы перенаправлять пользователей на поддельный сайт, который выглядит как портал "www.eParaksts.lv".

LVRTC призывает в случаях, когда пользователи переходят на "www.eParaksts.lv" по различным ссылкам, внимательно проверять веб-адрес в строке браузера перед вводом данных.

Официальный адрес портала "www.eParaksts.lv" – "https://www.eparaksts.lv/lv/", тогда как мошенники используют похожие доменные имена с различными расширениями.

На поддельных сайтах, при совершении любых действий происходит попытка кражи личных данных. Например, при попытке открыть раздел "Продукты", пользователю предлагают подтвердить личность через сайт, визуально схожий с официальным государственным порталом аутентификации "Latvija.lv", а также через поддельные страницы, имитирующие системы интернет-банков.

LVRTC совместно с Cert.lv уже заблокировал доступ к мошенническим сайтам на территории Латвии, однако эти сайты всё ещё доступны за пределами страны или при использовании VPN.

В настоящее время LVRTC работает с иностранными компетентными органами и провайдерами, чтобы ограничить доступ к этим сайтам из других стран.

LVRTC – основной оператор наземного вещания радиостанций и телеканалов в Латвии. Также LVRTC управляет принадлежащими государству долями мобильного оператора LMT.