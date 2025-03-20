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По меньшей мере 85 человек погибли в результате ударов Израиля по Газе

Euronews 20 марта, 2025 17:49

Мир 0 комментариев

Армия обороны Израиля возобновила бомбардировки сектора Газа и наземную операцию, силы ЦАХАЛ вернулись в коридор Нецарим.

По меньшей мере 85 палестинцев погибли в результате израильских ударов по сектору Газа минувшей ночью и утром в четверг, сообщают представители местного Министерства здравоохранения, подконтрольного группировке ХАМАС.

По сообщениям, были атакованы дома в северных и южных районах анклава, когда жители ещё спали.

Один из ударов пришёлся на дом семьи Абу Дака в деревне Абасан аль-Кабира, недалеко от Хан-Юниса у границы с Израилем. Ранее власти Израиля издали приказ об эвакуации населения восточной части сектора, в том числе - из этого района.

В результате удара там погибли по меньшей мере 16 человек, в основном женщины и дети, сообщили в близлежащей Европейской больнице, куда поступили тела жертв.

Среди них - отец и его семеро детей, а также родители и брат месячного младенца, который выжил вместе с бабушкой и дедушкой.

"Ещё одна тяжелая ночь", - сказал Хани Авад, который помогал спасателям искать выживших среди обломков. "Дом рухнул на головы людей".

Израильские военные заявили, что атаковали многочисленные объекты ХАМАС по всей территории Газы, убив десятки боевиков и уничтожив военные сооружения.


Вечером в среду в центре Израиля звучали сирены воздушной тревоги, - по сообщениям ЦАХАЛ, из-за снарядов, выпущенных с территории анклава. Это был первый ракетный обстрел из Газы с тех пор, как Израиль прервал перемирие, начав внезапную бомбардировку утром во вторник.

Израильские военные также восстановили блокаду северной части сектора, включая главный его город Газа. Они предостерегли жителей от проезда по главной дороге, заявив, что на юг будет разрешено попасть только по дороге прибрежной.

Во вторник палестинский Минздрав сообщал о гибели более 400 жителей, подчёркивая, что это в основном женщины и дети. Ведомство в своих подсчётах не делает различий между гражданскими лицами и боевиками ХАМАС.

Силы ЦАХАЛ продвигаются

Во вторник израильские ВВС возобновили интенсивные бомбардировки сектора Газа после двух месяцев хрупкого перемирия, достававшего с 19 января, во время которого удалось освободить более двух десятков заложников.

Израиль возложил ответственность за возобновление боевых действий на ХАМАС, упирая на то, что группировка неоднократно отклоняла предложения о продлении действия соглашения о прекращении огня.

В среду израильские сухопутные войска впервые с января продвинулись в Газе, захватив часть коридора Нецарим, отделяющего северную часть территории от южной.

Израиль, который также прекратил поставки продовольствия, топлива и гуманитарной помощи примерно двум миллионам палестинцев Газы, пообещал усилить удары и продолжать их до тех пор, пока ХАМАС не передаст ему 59 заложников, которых удерживает с 7 октября 2023 года.

По меньшей мере 35 из них считаются погибшими.

Группировка заверяет, что освободит оставшихся заложников только в обмен на длительное прекращение огня и полный уход ЦАХАЛ из Газы.

Конца не видно

Война началась, когда 7 октября 2023 года боевики ХАМАС ворвались в южные израильские кибуцы, убив около 1200 человек и взяв в заложники 251 человека. Большинство из них - мирные жители.

Большая часть захваченных были освобождены в рамках соглашений о прекращении огня или последующих сделок.

Израильские войска своими силами спасли восемь заложников и нашли тела десятков других. По данным министерства здравоохранения Газы, тогда в результате ответного наступления Израиля погибло около 49 000 палестинцев.

Израиль утверждает, что уничтожил около 20 000 боевиков.

В разгар войны около 90 % жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома. Большая часть территории сектора разрушена.

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