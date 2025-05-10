Запущен процесс реального создания "трибунала для Путина". В пятницу, 9 мая, во Львове министры иностранных дел стран, входящих в Основную группу по учреждению специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, подписали декларацию о создании этого международного суда.

"Мы создаем основу для Специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины. Сейчас настал момент, когда государства должны последовать политической воле, которую они продемонстрировали сегодня. Для правосудия также нужны ресурсы. Надо обеспечить финансирование и необходимую поддержку для функционирования будущего трибунала", - прокомментировал подписание документа генсек Совета Европы Ален Берсе.

Первый политический шаг к основанию спецтрибунала сделан. Причем он может быть создан уже в 2026 году, сообщил чиновник Европейского Союза днем ранее на брифинге в Брюсселе. "Как я надеюсь, Совет Европы обеспечит инфраструктуру для специального трибунала уже в следующем году", - сказал он.

За агрессию против Украины будут судить десятки людей

Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины на основе Совета Европы будет судить политических и военных руководителей России, в список которых входят 20-30 человек. Об этом журналистов на брифинге 8 мая проинформировал другой чиновник ЕС. По его словам, преступлением агрессии устав спецтрибунала рассматривает "приказ о вторжении в Украину и военный приказ о его выполнении". На вопрос DW о том, входят ли в этот список российские пропагандисты, он ответил, что пропаганда к военной агрессии не относится.

Устав спецтрибунала, который пока не опубликован, допускает как очные, так и заочные процессы. В случае обвинительного приговора подсудимым может грозить до 30 лет лишения свободы, а в самых тяжких случаях - пожизненное заключение, сообщила еще одна чиновница Евросоюза.

Она также рассказала о новаторском положении в уставе спецтрибунала, подразумевающем конфискацию имущества и штрафы для лиц, признанных ответственными за совершение преступления агрессии против Украины. Изъятые средства будут передаваться в специальный фонд, который будет основан в ближайшее время для возмещения ущерба жертвам российской агрессии в Украине. "Таким способом будет установлена связь между ответственностью и правом на компенсацию", - подчеркнула чиновница.

Политическое значение спецтрибунала

Создание специального трибунала станет мощным сигналом для населения Украины, особенно ее защитников и семей жертв российской агрессии, о том, что правосудие восторжествует, отметил ее коллега.

В то же время этот шаг продемонстрирует единство стран - основательниц этого суда в их приверженности международному порядку, основывающемуся на праве.

Около 40 стран, входящих в Основную группу по учреждению спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины, полностью поддерживают мирный план президента Украины Владимира Зеленского. Согласно ему, одним из важнейших условий для стабильного и справедливого мира в стране является привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях, самое тяжкое из которых - преступление агрессии.

В Европе надеются на возвращение США

Среди стран, подписавших декларацию об учреждении спецтрибунала, не было США, хотя они изначально принимали активное участие в процессе. На финальном заседании Основной группы американской стороны тоже не было. "Приостановка участия США в процессе создания трибунала была одной из примерно дюжины важных уступок, которые администрация США сделала Владимиру Путину", - сказал корреспондентке DW глава МИД Польши Радослав Сикорский - один из подписавших декларацию во Львове.

"При этом я не видел ни одной уступки со стороны Владимира Путина, и надеюсь, что президент Дональд Трамп, как хорошо известный переговорщик, сделает правильный вывод и убедит Владимира Путина образумиться с помощью давления и отрицательных стимулов", - сказал польский министр.

Тем не менее в Брюсселе надеются, что США рано или поздно присоединятся к учредителям спецтрибунала, и говорят, что дверь всегда открыта для новых членов. "Международное правосудие может потребовать времени", - отметил один из чиновников ЕС.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила, что после Второй мировой войны ООН и ее устав также создавались ядром государств, а не всеми странами. "Так что, конечно, страны могут присоединиться, когда захотят. Но важно, чтобы у нас был реестр преступлений и технические детали работы трибунала", - сказала DW верховная представительница Евросоюза по иностранным делам.

На бумаге спецтрибунал уже создан

Ранее стало известно, что Основная группа, в которую входят до 40 стран, Еврокомиссия, внешнеполитическая служба ЕС и Совет Европы, завершила работу над техническим проектом создания спецтрибунала. Он состоит из трех главных документов: это текст двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы о формировании трибунала, его устав и соглашение об управлении трибуналом, которое официально называется "расширенное частичное соглашение".

"Мы (Основная группа. - Ред.) сначала достигли соглашения на техническом уровне о том, как будет создан этот трибунал, а теперь у нас есть одобрение на политическом уровне", - пояснила Каллас.

Что дальше?

Поскольку спецтрибунал создается на основе Совета Европы, то следующим шагом должно стать официальное обращение президента Украины Владимира Зеленского к этой международной организации с просьбой основать трибунал согласно указанному выше проекту. Ожидается, что оно будет передано генеральному секретарю Совета Европы на очередном заседании Комитета министров Совета Европы, которое пройдет 13 и 14 мая.

В свою очередь, Комитет министров Совета Европы, который соберется в Люксембурге, должен официально запустить процесс создания спецтрибунала, пояснил источник DW, близкий к процессу. После утверждения устава Совет Европы обеспечит институциональную основу для трибунала, сообщил чиновник ЕС на брифинге в Брюсселе 8 мая.

Третий документ, входящий в технический проект создания спецтрибунала, - расширенное частичное соглашение - касается его управления и финансирования. Одни страны смогут автоматически подписать его на основании своего членства в Совете Европы, другим необходимо будет ратифицировать его в национальных парламентах, на что может потребоваться время. В то же время чиновники ЕС не исключают, что формальная процедура, касающаяся Совета Европы, может завершиться в течение нескольких недель.

"Безнаказанности не будет"

Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины неофициально называют "трибуналом для Путина", поскольку в международной юриспруденции ответственным за преступление агрессии считается высшее руководство государства.

Однако до тех пор, пока президент, премьер-министр и глава МИД РФ занимают свои должности, на них в соответствии с международным правом распространяется персональный иммунитет, и их не смогут судить на специальном трибунале, сообщили источники DW. Тем не менее, заверяют они, в отношении этих лиц будут вестись расследования, так что время не будет потеряно.

"Безнаказанности не будет", - убежден один из чиновников ЕС. По его словам, приостановка судебных действий в связи с персональным иммунитетом считается временной и будет окончена, как только три высших российских руководителя перестанут занимать свои посты.