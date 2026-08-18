Первым адресом фабрики была улица Гертрудинская, 27. Впрочем, «фабрика» — громко сказано. Это было маленькое помещение, в котором ежегодно изготавливали всего 20 великов — так называемых «пауков». Диаметр переднего колеса у них был больше заднего, и счастливчикам, оседлавшим «двухколесного мустанга», завидовали.

«Пауки» не сразу пробили себе дорогу. И все же, по сообщениям газет, в 1890-е годы на взморском пляже можно было увидеть первых отчаянных, рискнувших испробовать «двухколесных лошадок».

Популярность двухколесного транспорта росла, и Лейтнер расширил производство. В 1890 году Russia переехала в более солидные апартаменты на улице Суворова (ныне Кр. Барона, 21). Там уже было серьезное производство со станками. Над «пауками» колдовали 60 мастеровых.