Отцом российского велосипеда стал механик из Кулдиги, немец по национальности, Александр ЛЕЙТНЕР.
Его биография типична для инженера-предпринимателя тех далеких лет — времени повального увлечения техникой. После окончания реального училища в начале 1880-х Лейтнер осваивает механику в рижской мастерской Раша, а через три года отправляется за границу – на крупнейшие велосипедные фабрики Европы в Лион и Ковентри.
После возвращения в Ригу в 1886 году молодой человек открыл небольшую фабрику по производству велосипедов – первую в необъятной Российской империи. Называлась она символично – Russia…
Первым адресом фабрики была улица Гертрудинская, 27. Впрочем, «фабрика» — громко сказано. Это было маленькое помещение, в котором ежегодно изготавливали всего 20 великов — так называемых «пауков». Диаметр переднего колеса у них был больше заднего, и счастливчикам, оседлавшим «двухколесного мустанга», завидовали.
«Пауки» не сразу пробили себе дорогу. И все же, по сообщениям газет, в 1890-е годы на взморском пляже можно было увидеть первых отчаянных, рискнувших испробовать «двухколесных лошадок».
Популярность двухколесного транспорта росла, и Лейтнер расширил производство. В 1890 году Russia переехала в более солидные апартаменты на улице Суворова (ныне Кр. Барона, 21). Там уже было серьезное производство со станками. Над «пауками» колдовали 60 мастеровых.
Но и эти цеха стали тесными, и, чтобы справиться с растущим потоком заказов, фабрика вновь переехала – на этот раз на улицу Александровскую (ныне Бривибас, 137). Это было в 1895 году. На этом предприятии работало уже свыше 300 человек, объем производства – 1 000 велосипедов в год…
Популярность велосипедов росла. В городах Лифляндии одно за другим учреждали общества велосипедистов. В 1887 году рижские энтузиасты проложили первый велотрек – в Царском саду (нынешнем Виестура).
В 1898 году городская управа приняла правила о велосипедах. В них говорилось, что для велосипедной езды необходимо сдать экзамены на права, а сами велосипеды должны иметь тормоза и номер.
В начале ХХ века велосипеды начали выпускать и в других промышленных центрах России, но лейтнеровское производство продолжало оставаться крупнейшим. За несколько лет до Первой мировой там изготавливали 18 тысяч велосипедов в год! Это были уже не «пауки», а более близкие к современным двухколесные велосипеды. Выпускались и складные – для армии…
Впрочем, под маркой Russia в Российской империи знали не только велосипеды. Талантливый инженер Александр Лейтнер оказался и удачливым предпринимателем. Заработав на велосипедах, он решил инвестировать средства в производство моторных лодок, оружия, мотоциклов. Изделия с маркой рижского предприятия были качественными, их охотно покупали не только в России, но и за рубежом.
Когда в Европе появились первые автомобили, Лейтнер решил заняться автомобильным бизнесом. Роль простого автодилера его не устраивала. Он предпочел приобретать части и агрегаты иностранных автомобилей и собирать их в единое целое, по ходу внося усовершенствования в конструкцию. Не последнюю роль играла и цена: самостоятельная сборка снижала себестоимость авто и продажную цену.
На рубеже столетий фабрика Лейтнера ежегодно изготавливала 10 автомобилей и мотоциклов, а также рамы и кузова.
В 1901 году на выставке, посвященной 700-летию Риги, автомобиль Лейтнера получил приз.
Однако через несколько лет предприниматель был вынужден отказаться от выпуска автомобилей – на рынок хлынуло большое количество зарубежных моделей, и конкурировать с ними стало бесполезно…
Как знать, чем еще нас удивила бы Russia (Лейтнер подумывал об аэропланах), но началась Первая мировая война. В 1915 году фабрика эвакуировалась — переехала в Харьков.
Через несколько лет на тамошнем заводе сельскохозяйственных машин был открыт велосипедный цех. В 1924 году с его конвейера сошел первый советский «двухколесный мустанг». Но это уже другая история, другой рассказ…
А один из самых известных рижских довоенных веломагазинов находился на улице Элизабетес, 18, – «Латвелло». О его истории вашему автору рассказали наследники бывших владельцев магазина.
Дата рождения «Латвелло» — 1925 год. Основали фирму два рижских предпринимателя — Яков ЕДЕЙКИН и Давид БЕРЛИН. В 1920-е веломагазинами рижан трудно было удивить: их работало несколько десятков. Но в «Латвелло», в отличие от большинства, не только торговали велосипедами, но и выпускали их. Цеха несколько раз меняли адрес, последний предвоенный размещался возле железнодорожной станции Браса.
Там было крупное производство – 300 человек. В советское время в этих корпусах работал завод «Компрессор».
— До войны в Латвии были и более мощные велосипедные предприятия — «Эренпрейс», «Омега», но именно на «Латвелло» выпускали самые качественные модели, — рассказывает директор Велосипедного музея Янис СЕРЕГИН.
Правда, и стоила качественная продукция дороже – от 110 до 160 латов. На «Эренпрейсе» простая модель — начиная с 70 латов. Нельзя было приобрести велосипеды и в кредит, как на «Эренпрейсе».
И все же спрос на модели «Латвелло» был высок — в год выпускалось до 8 тысяч. Спортивные, дамские, детские. Покупали их и за рубежом — в Эстонии, Литве, советской России. Возле магазинов была испытательная площадка: не подошла модель — не покупай.
В 1940 году фирма была национализирована, а еще через год — 14 июня 1941-го — хозяев с семьями выслали в Сибирь. Якова Едейкина расстреляли в 1942 году как врага народа, умер в лагере и Берлин. Но вот дети основателей «Латвелло» выжили. Сегодня судьба разбросала их по разным странам: кто-то живет в Латвии, кто-то — в Израиле…
Что касается «Эренпрейса», то в довоенные годы предприятие кочевало по разным адресам, в том числе работало и на Бривибас, 137, — в бывших корпусах Russia. В 1937 году переезжает в новые корпуса — у Воздушного моста на Бривибас, построенные архитектором Александром КЛИНКЛАВСОМ.
Это было крупнейшее велосипедное производство в странах Балтии. Велосипеды экспортировали в советскую Россию, Польшу, Финляндию, Литву, Эстонию. Всего за предвоенное время в Латвии было выпущено свыше 180 тысяч велосипедов, и 70% из них — на «Эренпрейсе». Выполняли там и заказы для армии, и правительственный заказ советской России — серию гоночных велосипедов для сборной соседней страны.
Примечательно, что коммунисты в 1940 году не закрыли завод, лишь поменяли его эмблему, внеся в нее обязательные серп и молот. А прихлопнули его уже в новейшие времена — после независимости…
Илья ДИМЕНШТЕЙН
Все фото – из архива
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