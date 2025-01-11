Отпустите сына с уроков, пусть ждет у входа: учитель получила СМС с якобы телефона мамы

«Напишу просто для информации. Может сочтете нужным обсудить с детьми и учителями в своих школах.

Сегодня моя коллега попала в очень неприятную, возможно опасную ситуацию, которая произошла с ее сыном первоклассником. Учительнице пришла СМС (не понятно как, но с номера мамы этого мальчика - моей коллеги) в которой была просьба отпустить мальчика и сказать ему, чтобы ждал у центрального выхода школы одетый.

Не знаю, каким чудом, но учительница решила позвонить маме этого мальчика (моей коллеге) — действительно ли что-то срочное случилось. И… Оказалось, что ни мама, ни папа вообще не в курсе происходящего. То есть выходит, что случайно повезло, что ребенок не вышел непонятно к кому.

Будут писать заявление в полицию Но пока все в тихом шоке, что можно подделать смс с маминого номера.