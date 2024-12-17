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Оторвало обе ноги и руку, он был ещё жив и в сознании простился с женой: жуткий случай под Тукумсом

Neatkarīgā Rīta Avīze 17 декабря, 2024 09:30

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В Тукумсе произошел трагический случай. Мужчина разбирался со снарядом времен войны в гараже возле своего дома, и тот в какой то момент взорвался. К моменту прибытия медиков мужчина уже умер, сообщает "Дегпункта".

Семья, живущая неподалеку, получила во второй половине дня звонок от жены погибшего с кратким рассказом о случившемся. Спасатели уже прибыли по указанному адресу и оцепили территорию. Соседи провели вечер с вдовой и поддерживали ее, как могли.

Она поделилась своими переживаниями, которые никто из знавших погибшего пока не может до конца осознать.

"Он что-то взламывал, не знаю, что он там делал в своем гараже. Взорвалось между ног, обе ноги оторвало выше колена, и еще одну руку. Она услышала взрыв, была в доме, выбежала, схватила его... Он был еще жив, сказал, чтобы она вызвала скорую", - рассказывает соседка.

Она побежала к телефону и вызвала медиков». Двое детей семьи также были в это время дома. Соседи говорят, что, к счастью, никто из них не вышел на улицу и не увидел кровавую сцену.

«Она держала его, прикладывала тряпки к его ногам. Она видела его последние мгновенья. Он говорил: мне конец пришел, живите счастливо. Он остался в ее объятиях, это ее слова. Приехала скорая помощь и констатировала смерть», - рассказывает соседка.

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