Основная причина столкновений на парковках: страховщики — о ДТП

В страховую компанию ежегодно поступает более 1500 заявлений о повреждении автомобилей на стоянках, и этот год не стал исключением – к концу ноября за страховым возмещением было подано около 1500 ДТП.

Большую часть, или 62%, зарегистрированных повреждений автомобилей, произошедших на парковках в этом году, составляют случаи обязательного страхования гражданской ответственности (ОКТА), 31% - КАСКО, а также поступило несколько заявлений на получение грин-карты за ДТП в парковки за рубежом.

По данным, собранным страховщиком, водители зачастую не замечают другие транспортные средства или различные препятствия при движении по территории парковочных мест и стоянок. Чаще всего это происходит при движении задним ходом.

Также неприятные ситуации случаются, если игнорировать принцип правой руки и не уступать дорогу другим водителям, превышать скорость и не учитывать габариты своего транспортного средства, информируют эксперты. В результате столкновения происходят не только с другими автомобилями, но и с бетонными столбами, стенами, сторожками, бордюрами и тому подобными препятствиями.

До сих пор актуальны случаи, когда неосторожно открывшая дверь автомобиля таранила бок соседнего автомобиля, а также покидала место происшествия после причинения ущерба иномарке.

Средняя выплата компенсации в таких случаях достигает около 1000 евро, но потери, как правило, многократно выше. Например, за столкновение двух тяжелых автомобилей на парковке за рубежом компания в этом году выплатила 19 360 евро компенсации.

Водитель автобуса, двигаясь задним ходом, причинил ущерб другому автобусу, за что ущерб был возмещен в размере 8644 евро, однако самая высокая в этом году компенсация за столкновение легкового автомобиля на парковке составила 7620 евро - водитель, выезжая задним ходом парковки, повредил борт едущего сзади автомобиля.

