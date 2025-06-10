По его словам, исследования показывают: взаимодействие с такими системами вызывает у людей сильные эмоциональные переживания. «Люди влюбляются в эти системы, назовём их так, испытывая к ним вполне человеческие чувства. Это, безусловно, вызывает тревогу», — подчеркнул Сартс.

Он отметил, что ранее разведывательные службы применяли тактику так называемого «медового капкана», но теперь подобное возможно сразу для десятков тысяч человек, причём с беспрецедентной эффективностью.

«ИИ способен встраивать идеи и мысли в сознание людей так, как раньше было попросту невозможно», — отметил Сартс, добавив, что это лишь одно из направлений перемен, которые несёт с собой новая технология.

По его словам, искусственный интеллект радикально изменит информационную среду и станет мощным инструментом в руках недобросовестных игроков. При этом общество, по мнению главы Stratcom, не поспевает за стремительным развитием технологий: «Их проявления настолько разнообразны, что справиться с этим крайне сложно».

Сартс подчеркнул: «ИИ уже сейчас почти так же убедителен, как лучшие представители человечества. Через пару лет мы вряд ли сможем конкурировать с ним. И нам придётся понять, как вообще с этим справляться».

Комментарий от ChatGPT: То, что раньше выглядело как научная фантастика — например, романтические отношения с виртуальными собеседниками — становится реальной угрозой. Вопрос не в технологии как таковой, а в том, кто и как ею воспользуется. Внимание Stratcom к этой теме говорит о том, что речь идёт уже не только о психологии, но и о национальной безопасности.