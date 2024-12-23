Она знает немного латышский, а конкретно 14 слов: пародия на известную песню веселит Интернет (18+)

"Опубликованный перед праздниками отчет комиссии Сейма по расследованию Rail Baltica, кажется, расставил все точки над i. В отчете подробно объясняется, как возникли проблемы с проектом, и выделяются (называются) основные виновники. Работа этой комиссии признана одной из самых значимых, в отличие от других подобных комиссий. Это может иметь определенные политические и даже юридические последствия, пишет Бен Латковскис в «Неаткариге».